الداخلية تداهم أوكار العناصر الإجرامية وتضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأمكن ضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم “قرابة 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، هيدرو، هيروين، أفيون) – كمية من الأقراص المخدرة – 81 قطعة سلاح نارى (15 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 29 فرد خرطوش، طبنجة)”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 77 مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.





