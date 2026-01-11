الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتزام كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الخاصة بالمحتوى الإعلامي المتعلق بأمراض الأورام، التي أصدرها المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يناير الجاري.

وعي المؤسسات الإعلامية بأهمية الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية

وأكد المجلس أن إدارة الرصد التابعة له لم ترصد أي مخالفة لهذه الضوابط منذ بدء تطبيقها، بما يعكس وعي المؤسسات الإعلامية بأهمية الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية في تناول القضايا الصحية، وخاصة ما يتعلق بأمراض الأورام.

وأوضح المجلس أن هذه الضوابط يهدف إلى صون كرامة المرضى وعدم المساس بحقوقهم الإنسانية، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والرصد بشكل دوري، وعدم التهاون حيال أي تجاوزات، بما يضمن التزام جميع الوسائل الإعلامية بالمعايير المهنية والأخلاقية.