الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من وزارة البترول ضد بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عددًا من الشكاوى من وزارة البترول والثروة المعدنية، ضد عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في شكواها أن هذه المواقع والصفحات دأبت على نشر أخبار وإدعاءات غير صحيحة عنها، حول أداء بعض إدارات الوزارة المختلفة، دون الاستناد إلى أدلة ثابتة.

وقرر المجلس إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحث ودراسة ما ورد بها في اجتماعها يوم الخميس المقبل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.