الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يتابع ويرصد بدقة واهتمام بالغ كل ما يُعرض على المنصات الرقمية، لا سيما ما يتعلق بالأطفال، حمايةً لهم من أي استغلال غير مناسب، وضمانًا لالتزام جميع الجهات الإعلامية بالقانون والمعايير الأخلاقية.

وأشار المجلس إلى أنه فور رصد الإعلان الترويجي لإحدى حلقات برنامج

(The Blind Date show) الذي يتم بثه عبر منصة (Bingecircle)، والذي لا يتناسب مع الأطفال، قام المجلس بالتواصل مباشرة مع مدير المنصة العارضة للحلقة، الذي قرر بعد مناقشات حذف الحلقة نهائيًا من المنصة ومن جميع حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها بقليل.

استدعاء الممثل القانوني للمنصة

وتم استدعاء الممثل القانوني للمنصة إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح اليوم الخميس 8 يناير الجاري، وأقر بالالتزام الكاملً بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره هو الجهة المختصة قانونًا دون غيره بتنظيم ومتابعة وضبط المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والرقمي، وأن قراراته واجبة النفاذ وملزمة قانونًا لكافة الجهات والمنصات الإعلامية، وتعهد بالالتزام الكامل والفوري بتنفيذ جميع قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومراجعة وضبط المحتوى الإعلامي قبل بثه، وعدم استضافه الأطفال مره أخرى في هذا البرنامج، وتعهد بعدم تكرار أية مخالفات مستقبلًا لكود الطفل أو للمعايير المهنية والإعلامية المعمول بها.

ولضمان حماية خصوصية الأطفال وسلامتهم النفسية، كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد شدد في وقت سابق على عدم ظهور الأطفال من أصحاب الحالات المرضية في الإعلانات أو المواد الإعلامية وفقا للضوابط التي وضعها المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في ذات الشأن، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.