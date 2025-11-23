4 علامات بارزة.. أعراض مبكرة لسرطان القولون والمستقيم

سرطان القولون والمستقيم واحد من أكثر أنواع السرطان انتشارًا عالميًا، إذ يحتل المرتبة الثالثة من حيث الشيوع بين الرجال والنساء بعد سرطانات الجلد، كما تشير الدراسات الحديثة إلى تزايد خطر الإصابة به مع التقدم في العمر لدى من تجاوزوا سن الخمسين، غير أنّ السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا مقلقًا في معدل الإصابات بين البالغين الأصغر سنًا، حتى أصبح هذا السرطان السبب الأول لوفيات السرطان لدى الرجال تحت سن الخمسين، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز ناو.

أهمية العلامات المبكرة

تشير الإحصاءات الطبية إلى أنّ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات قد يصل إلى نحو تسعين بالمئة عند تشخيص المرض في مراحله المبكرة حين يكون الورم موضعيًا، بينما ينخفض المعدل إلى ثلاثة وسبعين بالمئة عند انتشار السرطان إلى المناطق الإقليمية، ويهبط إلى ثلاثة عشر بالمئة فقط عند ظهور نقائل بعيدة في أعضاء الجسم الأخرى، ما يجعل الاكتشاف المبكر عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح، ويُبرز أهمية مراقبة التغيرات غير الطبيعية في البراز باعتبارها من أوائل العلامات التحذيرية.

أربع علامات مبكرة تظهر في البراز

براز رقيق يشبه قلم الرصاص

يعتبر البراز الرقيق من العلامات المرتبطة بانسداد جزئي في القولون نتيجة نمو ورم يضيّق الممر الداخلي، مما يؤدي إلى خروج البراز بشكل أنحف من المعتاد، وقد يتشابه هذا العرض مع حالات الإمساك أو تشنج القولون، لكن استمراره أو اقترانه بوجود دم أو ألم يجعله علامة تستدعي الفحص الطبي.

وجود دم في البراز

وجود الدم من العلامات الأكثر إثارة للقلق، ورغم أنّه قد ينتج عن حالات بسيطة مثل البواسير، إلا أنّ الدراسات تشير إلى أنّ ستين بالمئة من المصابين بسرطان القولون في مراحل مبكرة يعانون من نزيف مستقيمي بدرجات متفاوتة، ولذلك فإن تكرار الدم أو ظهوره بلون داكن أو اختلاطه بالبراز يستوجب عدم التهاون.

مخاط زائد في البراز

تنتج الأمعاء مخاطًا طبيعيًا لتسهيل حركة البراز، لكن زيادة المخاط أو تكراره يعد مؤشرًا على اضطراب قد يرتبط بمتلازمة القولون العصبي أو الالتهابات أو العدوى البكتيرية، وفي بعض الحالات قد يشير إلى وجود ورم يؤدي إلى تهيّج بطانة القولون وإفراز مزيد من المخاط.

الإسهال المستمر

الإسهال عرض شائع، لكن استمراره لفترات طويلة من دون سبب واضح قد يكون دليلًا على مشكلة أكبر، وقد يرتبط بسرطان القولون خاصة إذا ترافق مع فقدان وزن غير مبرر أو تغير واضح في طبيعة الإخراج أو ألم بالبطن، كما أنّ استمرار التغير في عادات التبرز لشهر أو أكثر يستوجب مراجعة الطبيب.

أعراض أخرى تستدعي الانتباه

توجد أعراض إضافية قد ترافق سرطان القولون والمستقيم، وتشمل التغير المتكرر في عدد مرات التبرز أو قوامه، والألم المستمر في البطن أو الحوض، والانتفاخ غير المبرر أو الشعور الدائم بالامتلاء، إضافة إلى فقدان وزن مفاجئ من دون سبب معروف.