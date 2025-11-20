احذر .. سجارتان يوميًا فقط كافيتين لإصابتك بأمراض القلب والوفاة| تفاصيل

كشفت مجموعة واسعة من الدراسات الطويلة الأمد أن التدخين (حتى بمعدلات بسيطة) يعرض الإنسان لخطرٍ كبير للإصابة بأمراض القلب والوفاة مقارنةً بمن لم يدخنوا قطٍ حتى إذا مضت سنوات طويلة على الإقلاع عن التدخين، وذلك وفقًا لما نشره موقع Medical xpress

خلفية الدراسة والجهة البحثية

أفادت منصة ميديكال إكسبريس نقلًا عن مجلة بلوس ميديسن بأن فريقًا من مركز جونز هوبكنز سيكارون للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية هو الذي تولى إجراء هذه الدراسة الواسعة التي ضمت بيانات أكثر من 300 ألف شخص تمت متابعتهم عبر 22 دراسة طولية امتدت حتى 19.9 عامًا مع تسجيل أكثر من 125 ألف حالة وفاة و54 ألف حالة قلبية وعائية تضمنت النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.

فجوة معرفية حول التدخين منخفض الكثافة

ورغم أن الأبحاث السابقة أثبتت بوضوح أن التدخين يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلا أن العلاقة الدقيقة بين مقدار التدخين ومقدار الخطر بقيت غير مكتملة المعرفة خاصة لدى المدخنين منخفضي الكثافة الذين يستهلكون كميات قليلة أو غير منتظمة من السجائر.

نتائج تكشف خطر الكميات القليلة

أظهر التحليل أن التدخين بجرعات منخفضة للغاية تتراوح بين سيجارتين وخمس سجائر يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 50% وزيادة خطر الوفاة من أي سبب بنسبة 60% مقارنةً بمن لم يدخنوا أبدًا مما يوضح أن التدخين القليل لا يعني خطرًا قليلًا بل يمثل تهديدًا حقيقيًا للصحة القلبية الوعائية.

أثر الإقلاع وتراجع الخطر عبر الزمن

انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بصورة ملحوظة خلال السنوات العشر الأولى بعد الإقلاع عن التدخين واستمر هذا الانخفاض تدريجيًا مع مرور الوقت ومع ذلك أشارت البيانات إلى أن المدخنين السابقين يظلون أكثر عرضة للإصابة مقارنةً بمن لم يدخنوا قط حتى بعد ثلاثة عقود وهو ما يؤكد أن أثر التدخين لا يزول سريعًا وأن الضرر المتراكم يحتاج سنوات طويلة للتراجع.

الإقلاع المبكر

خلص الباحثون إلى أن الإقلاع التام عن التدخين في سن مبكرة هو أفضل السبل لتقليل المخاطر القلبية الوعائية بدلًا من محاولة تقليل عدد السجائر اليومية لأن المدة المنقضية منذ لحظة الإقلاع الفعلي أهم بكثير من الاستمرار في التعرض ولو لكميات محدودة من التبغ.

برامج الوقاية

وتدعم هذه النتائج المبادئ الصحية الراسخة التي تحث على الإقلاع التام عن التدخين في أقرب وقت وتعزز أهمية برامج الوقاية والتوعية التي تستهدف الحد من شيوع التدخين بين الفئات العمرية الشابة وتشجيع المدخنين الحاليين على اتخاذ خطوة التوقف الكامل بدلًا من الاكتفاء بتخفيض الكمية.