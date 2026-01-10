برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، انتهاء حالة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، لتبدأ اعتبارًا من يوم السبت موجة أجواء شديدة البرودة، بالتزامن مع دخول شهر طوبة، أحد أبرد شهور السنة.



وأوضح “فهيم ”أن البلاد تمر حاليًا بالمرحلة الفاصلة بين آخر الليالي البيض من الأربعينية البيضاء وبداية ليالي الموالح من الأربعينية السوداء، وهي فترة معروفة زراعيًا بتعافي النباتات تدريجيًا بعد الإجهاد المناخي.

أسبوع شتوى كامل



وأشار رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ إلى أن الأسبوع المقبل سيكون شتويًا بامتياز، حيث يسود:

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر ، دفء نسبي خلال ساعات النهار، وعودة احتمالات تشكّل الصقيع في بعض المناطق المنخفضة ، وفرص لسقوط أمطار يوم الاثنين على شمال الدلتا ، مع توقعات شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري مع ارتفاع نسب الرطوبة.



وأكد أن الأيام الماضية شهدت رياحًا قوية وتذبذبًا حراريًا وأمطارًا متقطعة، ما تسبب في ارتباك عدد من الزراعات، الأمر الذي يستدعي إجراءات فورية لتقليل الأضرار.

ومن جانبها ، قالت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم متوقع أن يكون شديد البرودة ليلًا على معظم المناطق، مع تكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على النشاط الزراعي.

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكوّن شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

استمرار نشاط الرياح على معظم المحافظات



وفيما يتعلق بحالة الأمطار، خلال الطقس اليوم، أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح خلال الطقس اليوم، على فترات متقطعة، خاصة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.