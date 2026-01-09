قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري السعودي اتحاد جدة يكتسح الخلود برباعية
بيان فرنسي بريطاني ألماني: ندين بقوة مقـ تل متظاهرين في إيران
حسن عصفور: واشنطن سعت لتنظيم موازٍ لمنظمة التحرير.. وحماس طالبت بـ 40% من مقاعدها
مدرجات الرباط تتكلم لغة إفريقيا .. الجماهير المغربية تساند لومومبا
اتفرج براحتك مجانًا.. قنوات مفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وكوت ديفوار
زيادة جديدة في أسعار الذهب الجمعة 9 يناير 2025.. ارتفاع الجنيه الذهب وعيار 21
صفقة الأهلي توقع رسميًا لريد ستار بلجراد الصربي
طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف
السيطرة علي حرسق مخزن المواسير في المنوفية.. صور
شاومي SU7 2026 تتألق مجددًا.. حزمة خارقة من التحديثات
القط نيمبوس يتوقع خسارة منتخب مصر.. عالمة أزهرية: توقعاته لا يؤخذ بها ولا تصدق
الكتكوت السبب.. شعبة الدواجن تعلن المؤشرات الأولية لـ الأسعار برمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

باحثة بمرصد الأزهر: الوعي الديني السليم يحمي الشباب من فخ المظلومية والتطرف

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
أحمد سعيد

أكدت الدكتورة لمياء محمد، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن كثيرًا من الشباب في بعض المجتمعات قد يشعرون بالمظلومية نتيجة البطالة أو الفقر أو الظلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن الجماعات المتطرفة تستغل هذا الإحساس الطبيعي لدى الإنسان وتعمل على تضخيمه عبر روايات عن الظلم التاريخي أو الاستهداف الديني، بما يخلق أرضًا خصبة لاستقطابهم وتوجيههم نحو مسارات العنف والتطرف.

وأوضحت الباحثة بمرصد الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الوعي الديني السليم والفهم الصحيح للإسلام يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الاستغلال الخطير، لأن الإسلام دين يحمي الحقوق ويطالب بالعدل ويُعلي من قيمة الصبر والحكمة، لا الغضب والعنف، مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز دائمًا على تربية النفس وتقويم السلوك، وهو ما يحمي الشباب من أي توظيف خاطئ لمشاعر الظلم.

وبيّنت أن منطق المظلومية يظهر أحيانًا في صورة شعور دائم بالضحية، ما يدفع بعض الأفراد إلى التصرف بردود فعل عنيفة أو دفاعية حتى في غياب خطر حقيقي، لافتة إلى أن المتطرفين يستثمرون فكرة “الضحية” ويجعلونها جزءًا من الهوية الشخصية أو الجماعية، بحيث يشعر الفرد أنه مطالب بالسعي للانتقام أو القوة، سواء باسم الدين أو تحت مسميات أخرى مثل القومية أو الجنس أو العرق.

وأضافت أن القرآن الكريم حذر في مواضع كثيرة من الغضب الأعمى والاستسلام لمشاعر الظلم دون تفكير، مستشهدة بقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون»، مؤكدة أن الصبر والعمل الصالح والعدل تمثل أدوات حقيقية لمواجهة الشعور بالمظلومية بطريقة صحيحة بعيدًا عن الغلو والتطرف.

وشددت الدكتورة لمياء محمد على أهمية ألا يتحول الإحساس بالظلم إلى فوضى أو عنف أو أخذ للحقوق باليد، بل يجب أن يكون دافعًا للجوء إلى الوسائل المشروعة التي أقرها الإسلام لحفظ الحقوق، مثل القضاء والجهات المسؤولة عن الفصل في الخصومات والمنازعات، حتى لا يولد الظلم ظلمًا أكبر منه.

وأشارت إلى أن شعور المظلومية قد يكون فرديًا أو جماعيًا، وأن المتطرفين يستغلون الجماعات كبيئة مناسبة لغرس هذا الشعور وتحويله إلى مبرر لأي عنف يُرتكب باسم الجماعة، مؤكدة أن المجتمعات الواعية والمتعلمة والمتضامنة يصعب اختراقها بخطاب متطرف، كما أن انتشار برامج التوعية والتعليم والتنشئة الصحيحة والتعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسهم في تقليل معدلات التجنيد في جماعات العنف والفكر المتطرف.

وأكدت على أن منطق المظلومية يعد من أخطر الأسلحة النفسية التي يستخدمها الفكر المتطرف، لأنه يستغل مشاعر إنسانية طبيعية ويحولها إلى كراهية وعنف، مشددة على أن الفهم الصحيح للدين، والوعي بالسيرة النبوية، والصبر، والتفكير النقدي، والعمل الصالح، واللجوء للطرق المشروعة في استرداد الحقوق، والتخلي عن فكرة الانتقام، كلها أدوات فعالة لحماية الفرد والمجتمع وبناء مجتمع متوازن بعيد عن الغلو والتطرف.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر الأزهر الدكتورة لمياء محمد التطرف مكافحة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

دولة التلاوة يكرم الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي: ثاني قارئ في الإذاعة بعد الشيخ محمد رفعت

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الثمانين

مصطفى بكري: أبناء الصعيد يفتخرون بشيخ الأزهر في ميلاده الثمانين

جانب من اللقاء

المتسابق محمد حسن: أحافظ على أدائي بتوفيق من الله

بالصور

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد