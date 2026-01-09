قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة
دبابة تصدم مراسل تلفزيون سوريا في حلب على الهواء مباشرة | شاهد
تقارير إعلامية: الجيش السوداني يعلن عمليات واسعة في كردفان ودارفور وسقوط مئات المدنيين
البترول: اكتشاف ​4 آبار بالصحراء الغربية أضافت 4500 برميل بترول و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا
خالد أبو المكارم: 16% معدل نمو صناعة البلاستيك.. وصادرات القطاع 2.4 مليار دولار
أسوشيتد برس: النفط الفنزويلي يشعل صراعًا بين واشنطن وبكين
أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يروي مواقف للنبي اختار فيها اليسر لأمته

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، إن اسم «العَلَم» هو الاسم الذي يُسمّى به الإنسان ونحوه، وسُمّي علمًا للدلالة على شهرة صاحبه به، فمحمد علم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه اشتهر بهذا الاسم، والعَلَم يشتهر به اسم صاحبه، ولذلك سُمّي العلماء علماء.

رئيس جامعة الأزهر: بعثة النبي قامت على اليسر والتيسير ورحمة الله وسعت كل شيء

وأوضح رئيس جامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من الأسرار اللطيفة التي يقف عندها العلماء ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى، فلما فرغ من صلاته قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لقد تحجرت واسعا»، فلم يلبث هذا الأعرابي أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس ليؤذوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء»، ثم قال صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين».

وبيّن الدكتور سلامة داود أن هذا الأعرابي أساء في موضعين: أساء في الدعاء حين سمّى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد فقال «ومحمدا» دون أن يذكر معه صفة الرسالة أو النبوة، فلم يقل: اللهم ارحمني ورسولك محمدا، ولا: اللهم ارحمني ونبيك محمدا، وفي ذلك جفاء وعدم إحسان في التعبير وعدم إيفاء للنبي صلى الله عليه وسلم حقه، كما أساء مرة ثانية حين قال: «ولا ترحم معنا أحدا»، فحجّر رحمة الله الواسعة، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد تحجرت واسعا»، أي منعت رحمة الله التي قال عنها سبحانه: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾، وتحجرت من الحجر وهو المنع، أي منعت رحمة الله أن تنزل إلا عليك وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن العلماء وقفوا أمام صيغة «تحجرت» وذكروا أنها على وزن «تفعل»، وهي صيغة تدل على الاعتقاد، أي أن هذا التضييق لرحمة الله صار أمرًا راسخًا في اعتقاد صاحبه، أما إساءته في الفعل فكانت حين بال في المسجد، والمسجد ليس موضعًا لقضاء الحاجة، وهمّ الصحابة رضي الله عنهم أن يؤذوه، لكن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دعوه، أهريقوا على بوله دلوا من ماء أو سجلا من ماء»، ثم قال كلمته الخالدة: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين».

وأكد الدكتور سلامة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب القصر في قوله «إنما بعثتم ميسرين» قصر بعثته الشريفة ورسالة هذه الأمة على اليسر والتيسير ونفى عنها التعسير، فكل شيء في هذه الرسالة السماوية وتعاليم هذا الدين الخالد أساسه ومبناه هو اليسر والبعد عن الحرج، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، وقوله جل جلاله: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا».

وتطرق رئيس جامعة الأزهر إلى حديث آخر ورد فيه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم باسمه «محمد» دون وصفه بالرسالة أو النبوة، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عرف الحق لأهله». 

وبيّن أن هذا الأسير عرّف النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم «محمد» ليؤكد بشريته، وأن التوبة لا تُطلب من البشر وإنما تُطلب من الله جل جلاله، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون﴾.

وأكد الدكتور سلامة داود أن هذه النصوص النبوية العظيمة ترسّخ معاني الرحمة والتيسير واحترام مقام النبوة مع الإقرار ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤكد أن هذا الدين جاء ليرفع الحرج ويهدي الناس إلى طريق الرحمة والعدل واليسر.

الدكتور سلامة داود سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الأزهر جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

رامي إمام و مايا زكي

رامي إمام : مايا زكي فخر حقيقي .. وشاهدت رحلتها من أول خطوة

انتصار

انتصار تشارك سهر الصايغ وعمرو عبدالجليل في إعلام وراثة لرمضان 2026

نداء شرارة

راجع عشمان .. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

بالصور

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد