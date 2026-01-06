قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد
رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة "صياغة التوصيات النهائية"
إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر
دبلوماسي فلسطيني سابق يكشف مخططا إسرائيليا لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة
المشاط: نستهدف نموا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو
انكسار البرودة .. الأرصاد تزف بشرى بشأن الطقس غدا
انتخابات الوفد : استبعاد أى مرشح لرئاسة الحزب يثبت استخدامه المال السياسى
تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
صقيع وظاهرة تعيشها المحافظات | الأرصاد تكشف لـ صدى البلد حالة الطقس في 7 أيام
نجل السيدة المقتولة على يد ابن زوجها: بتخدمنا بقالها 35 سنة.. وأطالب بالقصاص العادل من أخويا
محاولة فاشلة.. أبو الغيط منددا بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى صوماليلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إمام الوسطية وحكيم السلام.. مجلة منبر الوافدين تحتفي بميلاد شيخ الأزهر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أحمد سعيد

أفردت مجلة منبر الوافدين والتي تصدر عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في عددها ١٨ الخاص؛ ملفًا موسعًا بمناسبة مرور ثمانين عامًا على ميلاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مستعرضةً في صفحتها الأولى مقالا للدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، تناول خلاله ملامح مسيرة فضيلة الإمام الأكبر العلمية والفكرية والإنسانية، مؤكدا أنه قائد ديني كرّس عمره لخدمة الإسلام والأزهر والوطن، وأرسى نموذجًا متفردًا في القيادة الدينية الواعية.

80 عامًا على ميلاد شيخ الأزهر

وأكدت المجلة خلال مقالاتها المتعددة لقيادات الأزهر، أن الاحتفاء بـ الإمام الأكبر يتجاوز كونه مناسبة ميلاد، ليعبّر عن تقدير تجربة فكرية استثنائية جمعت بين عمق العلم، ورسوخ الحكمة، وشجاعة الموقف، مشيرة  أن الإمام الطيب مثّل نموذج العالم الأزهري الذي حافظ على ثوابت الدين، وانفتح بوعي على قضايا العصر، جامعًا بين الأصالة والمعاصرة دون تفريط أو غلو.

وسلّطت مجلة منبر الوافدين الضوء على الدور العالمي لشيخ الأزهر في ترسيخ قيم الحوار والتعايش الإنساني، ومواجهة الفكر المتطرف، والدفاع عن صورة الإسلام السمحة في المحافل الدولية، فضلًا عن جهوده في تثبيت مكانة الأزهر الشريف كمرجعية علمية وفكرية مستقلة، وصوتٍ عاقل في عالم يموج بالصراعات.

مجلة منبر الوافدين: د. أحمد الطيب سيظل علامة فارقة في تاريخ الأزهر

كما أبرزت المجلة البُعد الإنساني والأبوي في شخصية الإمام الأكبر، وحرصه الدائم على أن يكون الأزهر قريبًا من قضايا الناس، ومنحازًا للسلام والعدل وكرامة الإنسان، مع اهتمام خاص بالطلاب الوافدين، وتمكينهم علميًا وفكريًا ليكونوا سفراء لمنهج الأزهر الوسطي في بلدانهم.

وتناولت منبر الوافدين شهادات علماء وشخصيات دولية وطلاب وافدين أكدوا أن الإمام الأكبر أصبح صوتًا عالميًا للوسطية والسلام، وأن مواقفه الثابتة تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تعكس تلك المواقف شجاعة أدبية وثباتًا على المبادئ الإسلامية والإنسانية، مما عزز من الهيبة العالمية للأزهر الشريف.

واختتمت مجلة منبر الوافدين ملفها بالتأكيد على أن الإمام الأكبر أحمد الطيب سيظل علامة فارقة في تاريخ الأزهر الشريف، ورمزًا للحكمة والتجديد في آنٍ واحد، وصوتًا للوسطية تحتاجه الإنسانية اليوم أكثر من أي وقت مضى، داعيةً الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يواصل مسيرته في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء.

مجلة منبر الوافدين منبر الوافدين خريجي الأزهر الأزهر الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر ميلاد الإمام الأكبر ثمانين عامًا على ميلاد الإمام الأكبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

ترشيحاتنا

منحة المرحوم الدكتور علي مصيلحي

مجلس الجامعات الأهلية يعلن فتح باب التقدم لمنحة "علي مصيلحي التعليمية" للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026

ذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

بالصور

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب
طرق طبيعية لتكثيف الحواجب

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

فيديو

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

المزيد