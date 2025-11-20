قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

البلاك فرايداي.. كل ما تريد معرفته عن العروض والخصومات

البلاك فرايداي.. كل ما تريد معرفته عن العروض والخصومات
البلاك فرايداي.. كل ما تريد معرفته عن العروض والخصومات
ولاء خنيزي

 البلاك فرايداي هو واحدًا من أكبر مواسم التسوق عالميًا إذ يتجدد كل عام ليُطلق سباقًا واسعًا بين المتاجر الإلكترونية ومحال التجزئة التي تتنافس في تقديم تخفيضات كبيرة تجذب المستهلكين على مدار أيام تمتد أحيانًا إلى أسابيع كاملة.

موعد البلاك فرايداي

يأتي هذا اليوم في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر ليُشكل فرصة ذهبية للشركات لزيادة حجم المبيعات واستثمار الاقبال الكبير على الشراء.

سبب التسمية

يرتبط اسم البلاك فرايداي بتاريخ طويل من الازدحام الشديد الذي كانت تشهده الشوارع والمتاجر في الولايات المتحدة مما دفع البعض إلى وصفه باليوم الأسود.

كما يشير تفسير آخر إلى انتقال حسابات المتاجر من الخسارة الممثلة باللون الأحمر إلى الربح المُمثل باللون الأسود خلال هذا اليوم نتيجة الارتفاع الضخم في حجم المبيعات مما جعله رمزًا للانتعاش الاقتصادي.

حقيقة التخفيضات

تتراوح عروض البلاك فرايداي بين تخفيضات حقيقية وأخرى تعتمد على أساليب تسويقية مبالغ فيها تهدف إلى إيهام المستهلك بخصم كبير.

وتلجأ بعض المتاجر إلى رفع السعر قبل الموسم ثم إعادته إلى قيمته الأصلية ليبدو العرض جذابًا لذلك يبقى تتبّع السعر قبل فترة من عروض البلاك فرايداي خطوة أساسية للتأكد من حقيقة الخصم.

المخاطر المحتملة

تنتشر خلال هذا الموسم عروض وهمية تُسوّق على أنها تخفيضات استثنائية لكنها لا تمنح المستهلك أي فائدة حقيقية، كما تظهر مواقع مزيفة تُحاكي تصميم منصات معروفة بهدف سرقة بيانات الدفع وقد يجد المتسوق نفسه أمام منتجات قديمة تُعرض على أنها جديدة أو موديلات سابقة يجري التخلص منها تحت ستار التخفيضات

طرق تجنب الاحتيال

أفضل وسيلة للحماية هي الاعتماد على المواقع الرسمية والتأكد من وجود بروتوكول التشفير الآمن HTTPS

كما يُنصح بمقارنة السعر بين أكثر من متجر قبل اتخاذ القرار وتجنب الروابط العشوائية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن اللجوء لخيار الدفع عند الاستلام إن أمكن أو استخدام بطاقة ذات حد منخفض لضمان تقليل الخسائر المحتملة.

السلع التي تستحق الشراء

تحصل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من التخفيضات الصادقة خلال هذا الموسم إلى جانب الملابس والأدوات الرياضية ومنتجات العناية الشخصية ،في المقابل لا تشمل التخفيضات الكبيرة عادةً الهواتف الجديدة أو أحدث الإصدارات من الأجهزة الذكية لندرة خفض أسعارها في هذا التوقيت.

اختلاف العروض بين المتاجر الإلكترونية والتقليدية

تتميز المتاجر الإلكترونية بقدرتها على تقديم عروض أكثر تنوعًا وأكبر حجمًا نتيجة سهولة تحديث الأسعار والوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين، بينما تعتمد المتاجر التقليدية على عروض داخلية قد تتنوع بين الهدايا والباقات أكثر من الاعتماد على تخفيضات كبيرة في الأسعار.

البلاك فرايداي العروض الخصومات المتاجر الإلكترونية محال التجزئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد