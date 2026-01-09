قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رضوى الشربيني: لقاء الخميسي مستمرة في الحياة مع عبد المنصف

البهى عمرو

يتابع معظم المواطنين عبر السوشيال ميديا، ما قام به محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، مع زوجته لقاء الخميسي بعد زواج استمر لمدة 21 عامًا، وزواجه في السر من الفنانة إيمان الزيدي، منذ 7 سنوات ماضية.

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني على ما حدث، وأكدت أن إعلان الفنانة إيمان الزيدي، طلاقها من محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، يعتبر خبرين في خبر واحد، الخبر الأول هو الزواج منذ 7 سنوات والثاني الطلاق الآن.

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

وأضافت رضوى الشربيني، خلال تقديمها برنامجها على قناة «دي إم سي»، أن محمد عبد المنصف، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي منذ 21 عامًا، وأن إيمان الزيدي عندما أعلنت الانفصال كان هناك أمور غريبة منها، صمت هذه الفنانة لمدة 7 سنوات، ونشرها لهذا الموضوع وتأثيره على الجميع.

كانت متزوجة في السر

 

وأوضحت رضوى الشربيني، أن الفنانة إيمان الزيدي، كانت متزوجة في السر لمدة  7سنوات، وأن هذه الفنانة كانت على علم بأنه عبد المنصف متزوج من فنانة معروفة.

رضوي الشربيني

ووجهت رسالة لـ الفنانة إيمان الزيدي، قائلة:" الفنانة لقاء الخميسي مستمرة في العيش مع زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، وأن لقاء الخميسي قالت إنها ليست سيدة تريد الطلاق".

ولفتت إلى أن لقاء الخميسي قالت «أنا مش ست بتاعة طلاق، ومش من أول غلطة أقف له عليها، وأنها تربت في أسرة تؤمن بالمغفرة والتسامح، قائلة إنها تفضل العتاب ومحاولة الإصلاح بدلًا من الوصول إلى قرار الطلاق».

وتابعت رضوى الشربيني أن لقاء الخميسي أكدت أن محمد عبد المنصف قدم لها الكثير على مدار 21 عامًا من الزواج، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الحفاظ على بيتها وأولادها، مشيرة إلى عدم وجود أي تعليق إضافي من الطرفين بعد انتهاء الأزمة.

