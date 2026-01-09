بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

تقدم محام ببلاغ إلى جهات التحقيق ضد مخرجة، اتهمها فيه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر بيانات شخصية دون إذن، وذلك على خلفية عرض رقم هاتف خاص بأحد المواطنين ضمن أحداث مسلسل شهير.

كشف البلاغ عن عدة تفاصيل أن المواطن «محمود .ع» فوجئ بعرض رقم هاتفه المحمول صراحة على شاشة التليفزيون خلال الحلقة الأولى من مسلسل شهير، دون علمه أو موافقته، رغم أن الرقم مخصص للاستخدام الشخصى فقط، وليس رقما تجاريا.

مشكلات كثيرة ترتبت على هذا الفعل ، منها تلقي الشاكي وزوجته وأسرتهما اتصالات هاتفية من مشاهدي العمل ليلًا ونهارًا، ما تسبب في أضرار نفسية وأسرية جسيمة، ونشوب خلافات زوجية كادت تصل إلى حد الانفصال، واستمرار الإزعاج وحرمان الأسرة من الراحة والهدوء في حياتهم.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقها، وكل من تسبب في إلحاق الأذى بالشاكى وأسرته.

وبحسب القانون تمثل تلك الواقعة تعدي على حرمة الحياة الخاصة، وفقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بعقوبة نشر أو إتاحة البيانات الشخصية دون رضا صاحبها.