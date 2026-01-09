قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيرج تكشف عن أول موتوسيكل كهربائي يعمل ببطارية سيراميك
موعد صلاة الجمعة اليوم 9 يناير 2026
رضوى الشربيني: لقاء الخميسي مستمرة في الحياة مع عبد المنصف
بدأت نوة الفيضة الكبرى.. تقلبات جوية وأمطار متفرقة في الإسكندرية
التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل مباراة السنغال ومالي في كأس أمم إفريقيا
تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو في كاس مصر
المكسيك.. انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
رياضة

التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل مباراة السنغال ومالي في كأس أمم إفريقيا

مباراة السنغال ومالي
مباراة السنغال ومالي
يسري غازي

يبحث مشجعو كرة القدم عن تردد القناة المفتوحة لنقل كل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي أعلنت قناة مفتوحة جديدة نقل مباراة السنغال ومالي فى دور الـ 16 ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة السنغال ومالي مساء اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الكبير بطنجة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مالي والسنغال الفائز من لقاء منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 هي شبكة beIN Sports القطرية، وذلك بشكل حصري في الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، ولا يمكن لأي قنوات فضائية أخرى نقل كأس الأمم باستثناء التلفزيون الأرضي المغربي وقناة الجزائرية الأولى التي قامت بشراء 15 مباراة على مدار البطولة.

وجاءت القنوات المفتوحة صاحبة حقوق بث مباراة السنغال ومالي في بطولة كأس أمم إفريقيا على النحو التالي: 
beIN Sports داخل الوطن العربي وشمال إفريقيا - ريسيفر بين سبورت – سهيل سات – يوتلسات

الأرضية الجزائرية الأولى فى نطاق الجزائر بث أرضي – نايل وعرب سات

قناة المغربية الرياضية TNT في نطاق المغرب - بث أرضي

قناة ORTM داخل نطاق مالي - يوتلسات

Sportitalia في نطاق إيطاليا وبعض دول أوروبا - بث مباشر عبر الإنترنت

Max Sport 1 في نطاق بلغاريا وبعض دول أوروبا - يوتلسات – °8 درجات غرب

Sport TV داخل نطاق البرتغال وبعض دول أوروبا - هيسباسات

Sportdigital Fussball داخل نطاق ألمانيا وبعض دول أوروبا - أسترا

تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال ومالي كأس أمم إفريقيا 2025
beIN Sports MAX عبر نايل سات تردد 12245 أفقي (V) 27500

beIN Sports MAX عبر سهيل سات 12245 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية 1 TNT عبر نايل سات 11157 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية 2 TNT عبر نايل سات 11476 أفقي (V) 27500

المغربية الرياضية TNT عبر عرب سات 12683 أفقي (V) 27500

القناة الجزائرية الأرضية نايل سات 11680 عمودي (H) 27500

ORTM مالي Eutelsat 9B 12034 أفقي (V) 27500

Sportdigital Fussball Astra 1B/1H/2C 12722 عمودي (H) 23500

Sportdigital Fussball Eutelsat W1 12437 عمودي (H) 27500

Max Sport 1 Eutelsat 8°W 12604 أفقي (V) 27500

beIN Sports MAX نايل سات – سهيل سات 12245 أفقي (V) 27500 3/4 – DVB-S2

الجزائرية الأرضية نايل سات 11013 أفقي (H) 27500 3/4 – DVB-S2

المغربية الرياضية TNT نايل سات 11157 أفقي (V) 27500 3/4 – DVB-S2

السنغال مالي كأس أمم إفريقيا مصر كوت ديفوار

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

الطقس في مصر

تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة

خالد الصاوي

رمضان 2026.. شاهد خالد الصاوي من كواليس مسلسل أولاد الراعي

حنان ماضي

حنان ماضي : عندي 64 سنة ومش بتكسف أقول

لاترد ولا تستبدل

عندما يكون وراء العمل مخرجه مبدعه.. شافكي المنيري تشيد بـ" لاترد ولا تستبدل"

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

