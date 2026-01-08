مدرب السنغال بابي ثياو: مواجهة مالي ليست حربا ونسعى لحسم الديربي رياضيا

رفض بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، وصف المباراة المرتقبة أمام منتخب مالي بـ«الحرب»، مؤكدًا أن اللقاء يظل في إطار المنافسة الرياضية فقط. ويواجه منتخب السنغال نظيره المالي غدًا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال ثياو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن المواجهة بالنسبة له مجرد مباراة كرة قدم، ولا يمكن الحديث عن حرب بين مالي والسنغال، مشددًا على ضرورة البقاء داخل نطاق الرياضة، خاصة وأن جذوره تجمع بين البلدين، حيث إن والده سنغالي ووالدته من مالي.

مباريات الديربي تحسم بالفوز داخل الملعب

وأضاف أن مباريات الديربي تُحسم بالفوز داخل الملعب، موضحًا أن على لاعبيه بذل أقصى جهد ممكن من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

المباراة في طنجة

وتحدث مدرب السنغال عن إقامة المباراة في طنجة، معتبرًا أن مواصلة اللعب هناك تُعد مكافأة للفريق بعد تصدره مجموعة صعبة للغاية، معربًا عن أمله في الاستمرار باللعب في نفس الملعب، في ظل الدعم الجماهيري الذي يمنح اللاعبين دافعًا وحافزًا كبيرًا.