مدرب منتخب مالي : السنغال الأقوى في ربع نهائي أمم أفريقيا

أكد توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي صعوبة لمباراة أمام السنغال في دور ربع نهائي بطولة أمم افريقيا.

وأضاف توم سينتفيت خلال المؤتمر الصحفي: "السنغال فريق ممتاز ويعتبر من أفضل فرق القارة، لديهم جودة عالية وقدرة على تسجيل الأهداف بسهولة."

وأوضح : “غدًا سنواجه أقوى فريق في ربع النهائي، ولكن لدينا فرصة لتحقيق المفاجأة، اللعب في ربع النهائي دائماً مميز، واستعدينا جيداً وتعافينا بشكل كامل.”

قوة مالي واستعداد الفريق

وأوضح سينتفيت : "الفريق بأكمله جاهز ومستعد لهذه المعركة الشرسة."

وختم المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته: "لدينا لاعبون مميزون، وسنحاول استغلال أي فرصة لإحداث المفاجأة أمام السنغال.

مباراة مالي ضد السنغال

ستكون مواجهة السنغال ومالي أولي مباريات دور الــ8، هي مباراة تبدو علي الورق غير متكافئة وتميل لمصلحة السنغال لأنها أحد المرشحين لحصد اللقب برفقة المغرب.

نجحت السنغال في تجاوز السودان بسهولة في ثمن النهائي (3-1)، لتواصل مشوارها نحو اللقب الثاني في تاريخها بثبات وستستعيد صخرتها الدفاعية وقائدها خاليدو كوليبالي بعدما كان موقوفا في المباراة السابقة.

في المقابل، لم يحقق "نسور مالي"، بقيادة المدرب البلجيكي توم سانفييت، أي فوز حتى الآن حيث اكتفوا بثلاثة تعادلات في دور المجموعات وانتصروا على تونس بركلات الترجيح في ثمن النهائي بتعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.