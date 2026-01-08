قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
رياضة

مدرب منتخب مالي : السنغال الأقوى في ربع نهائي أمم أفريقيا

عبدالله هشام

أكد  توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي  صعوبة لمباراة أمام السنغال في دور ربع نهائي بطولة أمم افريقيا.

وأضاف توم سينتفيت خلال المؤتمر الصحفي: "السنغال فريق ممتاز ويعتبر من أفضل فرق القارة، لديهم جودة عالية وقدرة على تسجيل الأهداف بسهولة."

وأوضح : “غدًا سنواجه أقوى فريق في ربع النهائي، ولكن لدينا فرصة لتحقيق المفاجأة، اللعب في ربع النهائي دائماً مميز، واستعدينا جيداً وتعافينا بشكل كامل.”

قوة مالي واستعداد الفريق

وأوضح سينتفيت : "الفريق بأكمله جاهز ومستعد لهذه المعركة الشرسة."

وختم  المدير الفني لمنتخب مالي تصريحاته: "لدينا لاعبون مميزون، وسنحاول استغلال أي فرصة لإحداث المفاجأة أمام السنغال.

مباراة مالي ضد السنغال

ستكون مواجهة السنغال ومالي أولي مباريات دور الــ8، هي مباراة تبدو علي الورق غير متكافئة وتميل لمصلحة السنغال لأنها أحد المرشحين لحصد اللقب برفقة المغرب.
نجحت السنغال في تجاوز السودان بسهولة في ثمن النهائي (3-1)، لتواصل مشوارها نحو اللقب الثاني في تاريخها بثبات وستستعيد صخرتها الدفاعية وقائدها خاليدو كوليبالي بعدما كان موقوفا في المباراة السابقة.
في المقابل، لم يحقق "نسور مالي"، بقيادة المدرب البلجيكي توم سانفييت، أي فوز حتى الآن حيث اكتفوا بثلاثة تعادلات في دور المجموعات وانتصروا على تونس بركلات الترجيح في ثمن النهائي بتعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

