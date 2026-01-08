مدرب مالي: مباراة تونس اختبار قاسٍ وحسمنا التأهل بصعوبة

أكد توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، أن مواجهة تونس كانت من أصعب مباريات البطولة، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في النسق وإيقاع اللعب.

وقال سينتفيت عبر برنامج أوضة اللبس، إن بعض التغييرات البسيطة ساعدت منتخب مالي على صناعة فرص أكثر، لكن الفريق لم ينجح في استغلالها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن تسجيل تونس للهدف الأول كان بمثابة لحظة صدمة للاعبين.

وأضاف أن منتخب مالي حصل على فرصة خطيرة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، قبل أن ينجح في إدراك التعادل، مؤكدًا أن الأشواط الإضافية لم تشهد فرصًا حقيقية واضحة من الجانبين.

وأوضح المدير الفني أن ركلات الترجيح كانت «جنونية» بطبيعتها، وأن مشاعر السعادة عمت الجميع بعد حسم بطاقة التأهل في النهاية.