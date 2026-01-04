قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مالي يتأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2 بركلات الترجيح

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح منتخب مالي في التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب تونس 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسجل فراس شواط هدف منتخب تونس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مالي في الوقت بدل الضائع من المباراة ليتصدى لها لاسين سينايوكو ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+7، ليتجه المنتخبين للأشواط الإضافية التي انتهت أيضا بنفس النتيجة ليتجه المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى منتخب مالي بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب نسور قرطاج على مجريات اللعب الذي هدد مرمى منتخب مالي أكثر من مرة لمحاولة التسجيل، وفي الدقيقة 26 تعرض لاسانا كوليبالي لاعب مالي للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على حنبعل المجبري لاعب تونس.

وبتلك النتجية يواجه منتخب مالي نظيره منتخب السنغال في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية

تشكيل منتخب مالي

وخاض منتخب مالي مواجهة قوية أمام منتخب تونس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في المباراة التي احتضنتها أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويقود أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، تشكيل منتخب بلاده مالي في هذه المواجهة الإقصائية المهمة، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق المالي.

وجاء تشكيل منتخب مالي أمام تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: وويو كوليبالي، عثمان كامارا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي.

خط الوسط: لاسانا كوليبالي، أليو ديانج، إيف بيسوما، مامادو دومبيا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو، مامادو سانجاري.

وتترقب الجماهير مواجهة مرتقبة بين تونس ومالي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، مع سعي المنتخبين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار في البطولة القارية.

تشكيل منتخب تونس لمواجهة مالي في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مالي، في المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وشهد التشكيل التونسي جلوس محمد علي بن رمضان، لاعب وسط النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء، إلى جانب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، في قرار فني من الجهاز الفني خلال هذه المواجهة الإقصائية المهمة.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، ديلان برون، منتصر الطالبي، علي العابدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: محمد حاج محمود، حمزة مستوري، إسماعيل الغربي.

ويسعى منتخب تونس لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في مواجهة قوية أمام منتخب مالي، في ظل طموحات كبيرة لمواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب.

منتخب مالي منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية

