مدرب مالي: نؤمن بحظوظنا أمام السنغال وهدفنا تحقيق المفاجأة



أبدى توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، ثقته في قدرة فريقه على المنافسة أمام منتخب السنغال في المواجهة المقبلة، رغم اعترافه بقوة المنافس وترشيحه للتتويج.

وقال سينتفيت عبر برنامج أوضة اللبس، إن منتخب السنغال يُعد المرشح الأبرز وأحد أقوى منتخبات البطولة، مؤكدًا أن المواجهة المقبلة ستكون من العيار الثقيل، وتُعد الأولى من نوعها بالنسبة له منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأضاف أن المباراة قد تُحسم في 90 دقيقة أو تمتد إلى 120 دقيقة وربما أكثر، مشددًا على أن منتخب مالي سيخوض اللقاء باحترام كامل للمنافس، مع الإيمان بفرصه في تحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل صناعة المفاجأة، معتبرًا ذلك الهدف والتحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.