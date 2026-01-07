محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في كأس الأمم الأفريقية

يقترب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، من تحطيم رقم قياسي في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، قبل مواجهة منتخب كوت ديفوار في دور ربع النهائي للنسخة الحالية التي تستضيفها المغرب.

ويشارك صلاح حاليًا في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً أمام عدد من المنتخبات المختلفة خلال تاريخ البطولة، بعد أن سجل أهدافًا في شباك 10 منتخبات متنوعة، متساويًا مع الغاني أندريه أيو، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدييه دروجبا.

ويتميز صلاح عن زملائه بكونه اللاعب الوحيد من أصحاب هذا الرقم القياسي المشاركين في النسخة الحالية من البطولة، مما يمنحه فرصة الانفراد بالرقم القياسي في حال تسجيله أمام كوت ديفوار، ليصبح أول لاعب يهز شباك 11 منتخبًا مختلفًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

وسجل محمد صلاح أهدافه عبر نسخ مختلفة من البطولة: غانا وبوركينا فاسو في 2017، الكونغو الديمقراطية وأوغندا في 2019، غينيا بيساو والمغرب في 2021، موزمبيق في 2023، ثم زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين في النسخة الحالية.

ويأمل منتخب مصر بقيادة نجمه الكبير في الاستفادة من هذا الرقم القياسي لتعزيز حظوظه في الوصول لنصف النهائي.