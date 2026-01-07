ماريو بالوتيلي يقترب من تجربة جديدة مع الاتفاق السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن توصل المهاجم ماريو بالوتيلي إلى اتفاق مبدئي للانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي، ليخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية عن عمر 35 عامًا.

وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونجاري، فقد وجد بالوتيلي فرصة لاستكمال مسيرته الكروية بعد تنقلاته المتعددة بين عدة أندية، كان آخرها مع نادي جنوى الإيطالي، عقب رحيله عن أضنة ديميرسبور التركي، الذي شارك معه في الدوري التركي الممتاز.

ويُعرف بالوتيلي بسجل حافل على أعلى المستويات، إذ توّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان عام 2010 ضمن فريق جوزيه مورينيو التاريخي الذي حقق الثلاثية. وعلى الصعيد الدولي، لعب دوراً بارزاً مع المنتخب الإيطالي، وبرز بشكل خاص في كأس أمم أوروبا 2012، حين سجل هدفين حاسمين في شباك ألمانيا للوصول بالمنتخب إلى النهائي.

تأتي هذه الخطوة لتمنح بالوتيلي فرصة جديدة لإضافة تجربة عربية إلى مسيرته المليئة بالتحديات والإنجازات الأوروبية والدولية.