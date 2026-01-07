قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

حمزة شعيب

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة نصف النهائي ضد أتلتيك بلباو، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني للموسم الحالي، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة أربعة أندية هي برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، حيث يتنافس الفريقان مساء اليوم الأربعاء على بطاقة التأهل إلى النهائي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيك بلباو:

  • حراسة المرمى: خوان جارسيا
  • خط الدفاع: جول كوندي، إيريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي
  • خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز
  • خط الهجوم: روني باردجي، فيران توريس، رافينها

البدلاء: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، مارك كاسادو، جيرارد مارتن، داني أولمو، بيرنال، تشيزني، درو، كوشين، تومي.

يأتي هذا اللقاء ضمن تحضيرات برشلونة لمواصلة مشواره في البطولة بعد تقديمه أداءً قويًا في المباريات السابقة، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الأساسيين والشباب لتأكيد صدارته.

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

