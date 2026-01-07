هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة نصف النهائي ضد أتلتيك بلباو، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني للموسم الحالي، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة أربعة أندية هي برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، حيث يتنافس الفريقان مساء اليوم الأربعاء على بطاقة التأهل إلى النهائي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيك بلباو:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خوان جارسيا خط الدفاع: جول كوندي، إيريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي

جول كوندي، إيريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز

فرينكي دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز خط الهجوم: روني باردجي، فيران توريس، رافينها

البدلاء: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، ماركوس راشفورد، مارك كاسادو، جيرارد مارتن، داني أولمو، بيرنال، تشيزني، درو، كوشين، تومي.

يأتي هذا اللقاء ضمن تحضيرات برشلونة لمواصلة مشواره في البطولة بعد تقديمه أداءً قويًا في المباريات السابقة، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الأساسيين والشباب لتأكيد صدارته.