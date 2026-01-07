خالد الغندور: هل يعقل أن يشارك مصطفى محمد في الشوط الرابع عند الدقيقة 119

قال الإعلامي خالد الغندور إن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، حرص على احتواء غضب مصطفى محمد مهاجم الفراعنة، بعد ظهوره في حالة من الغضب أثناء نزوله قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني من لقاء بنين.

أضاف الغندور "إبراهيم حسن أكد لمصطفى محمد أن طريقة اللعب والأسلوب الذي يتبعه حسام حسن في المباريات هو سبب عدم الدفع به بشكل أساسي".



وأوضح :"مدير منتخب مصر، طالب مصطفى محمد بعدم الالتفات لكل ما يتردد بأن حسام حسن يتعمد عدم إشراكه في المباريات لأنه غير مقتنع بقدراته الهجومية" .

واختتم الغندور: "هل يُعقل أن يشارك مصطفى محمد في الشوط الرابع عند الدقيقة 119؟ ما يحدث مع اللاعب حرام. هو لاعب كبير ويلعب في مستوى أعلى بكثير من الدوري المصري، وسجل أهدافًا عديدة في الدوري الفرنسي وقبلها في الدوري التركي، ويجب أن يحصل على فرصته".