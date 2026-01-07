خالد بيومي: الكل يخشى منتخب مصر

علق الناقد الرياضي خالد بيومي علي قلق المصرييين من مباراة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس: "الكل يخشي منتخب مصر إلا المصريين ادعم منتخبك ".



ضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في مواجهة تحمل بين طياتها تاريخًا طويلًا من الصدامات الثقيلة والإثارة القارية.



يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره الإيفواري يوم السبت المقبل، بعدما نجح الفراعنة في تجاوز منتخب بنين، بينما حجزت الأفيال مقعدها في ربع النهائي عقب التفوق على بوركينا فاسو ضمن منافسات دور الستة عشر.