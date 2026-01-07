قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
أصل الحكاية

موعد ناري في ربع النهائي الأفريقي.. تاريخ اللقاء بين مصر وكوت ديفوار

ولاء خنيزي

ضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في مواجهة تحمل بين طياتها تاريخًا طويلًا من الصدامات الثقيلة والإثارة القارية.

طريق المنتخبين إلى القمة

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره الإيفواري يوم السبت المقبل، بعدما نجح الفراعنة في تجاوز منتخب بنين، بينما حجزت الأفيال مقعدها في ربع النهائي عقب التفوق على بوركينا فاسو ضمن منافسات دور الستة عشر.

مواجهة لا تعترف بالترشيحات

منذ مطلع الألفية الجديدة، تحولت لقاءات مصر وكوت ديفوار إلى واحدة من أكثر قمم القارة ثِقَلًا، مواجهة تتجاوز الحسابات الورقية ولا تنحاز للأسماء، ففي كل مرة يتقاطع فيها الطريقان، يحضر التاريخ شاهدًا على تفوق مصري متكرر جعل من الأفيال بوابة عبور نحو المجد القاري.

تفوق مصري في سجلات البطولة

في بطولة كأس أمم أفريقيا، التقى المنتخبان إحدى عشرة مرة، خرج خلالها المنتخب المصري منتصرًا في أغلب المواجهات، مقابل فوز وحيد فقط لكوت ديفوار، أرقام رسخت عقدة ممتدة، وجعلت من هذه المواجهة علامة فارقة في تاريخ البطولة.

بدايات مبكرة للتفوق

بدأت فصول التفوق المصري مبكرًا في نسخة 1970، حين فازت مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة تحديد المركز الثالث، لتتواصل الانتصارات في أعوام 1974 و1980 و1984 و1986، بينما شهدت نسخة 1990 الانتصار الإيفواري الوحيد قبل أن تعود الكفة سريعًا لصالح الفراعنة.

محطات حاسمة في ذاكرة الألقاب

شهدت نسخة 1986 المقامة في مصر فوز الفراعنة بثنائية شوقي غريب وجمال عبد الحميد في دور المجموعات، قبل أن يتوج المنتخب باللقب، وفي ربع نهائي نسخة 1998 ببوركينافاسو حسمت مصر المواجهة بركلات الترجيح ثم واصلت المشوار حتى منصة التتويج.

سنوات العقدة الكبرى

ظلت نسختا 2006 و2008 الأبرز في الذاكرة، حين دخلت كوت ديفوار المواجهتين مرشحة بقوة بقيادة ديدييه دروجبا، غير أن الواقع ابتسم لمصر، ففازت في دور المجموعات ثم النهائي عام 2006، وحققت انتصارًا كاسحًا بأربعة أهداف مقابل هدف في 2008، لتفتح الطريق أمام لقبين تاريخيين.

استمرار التفوق حتى العصر الحديث

حتى في نسخة 2021 بالكاميرون، تجدد المشهد ذاته، مواجهة متكافئة انتهت بترجيح كفة الفراعنة بركلات الترجيح، في تأكيد جديد على أن لقاء مصر وكوت ديفوار غالبًا ما يكون بوابة عبور نحو المراحل النهائية ومنصات التتويج.

مصر كوت ديفوار ربع النهائي الأفريقي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا

