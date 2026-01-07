سباليتي يوضح موقف يوفنتوس من فكرة التعاقد مع كييزا

عل~Qق لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على الأخبار المتداولة حول إمكانية عودة مهاجم ليفربول الإنجليزي، فيديريكو كييزا، إلى صفوف البيانكونيري.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بعد 19 جولة، بينما يتواجد ليفربول في المركز نفسه بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بعد 20 جولة.

وارتبط اسم كييزا، الذي لا يحصل على فرص كافية مع ليفربول تحت قيادة الهولندي آرني سلوت، بالعودة إلى يوفنتوس الذي سبق له التألق في صفوفه قبل انتقاله إلى النادي الإنجليزي في عام 2024.

وبخصوص الأخبار المتداولة، قال سباليتي في تصريحات لشبكة "DAZN": "يسعدني أن تُطلعني على هذا الخبر، خاصةً وأننا لم نجتمع بعد لمناقشة سوق الانتقالاتK هذه أول مرة أسمع بها، والأمر حالياً مجرد تكهنات، ولا يوجد أي شيء ملموس يدعمها".

وتأتي تصريحات سباليتي لتوضح موقف النادي الإيطالي من الشائعات، مؤكداً أن الملف لم يتم بحثه بشكل رسمي حتى الآن.