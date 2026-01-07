عماد ديالو يسطع مجددا ويحقق رقما قياسيا في كأس الأمم الإفريقية

واصل النجم الإيفواري عماد ديالو تقديم أداء استثنائي مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليصبح اللاعب الوحيد في البطولة الذي يحصل على جائزة رجل المباراة ثلاث مرات متتالية.

ديالو تألق في المباريات الثلاث التي شارك فيها كأساسي، وسجل ثلاثة أهداف حاسمة ساهمت في تأهل منتخب الأفيال إلى المراحل التالية من البطولة.

الأداء المذهل للاعب الإيفواري أثار إعجاب الجماهير والمحللين، حيث وصفه البعض بـ"المستوى المرعب"، مؤكدين أنه يشكل سلاحًا هجوميًا خطيرًا للأفيال في مشوارهم القاري.

وبهذا الإنجاز، يثبت عماد ديالو أنه أحد أبرز نجوم البطولة، ويواصل كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.