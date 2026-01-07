البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة

أعلن البنك الأهلي عن توصله لاتفاق رسمي مع نادي وفاق سطيف الجزائري للتعاقد مع لاعبه صلاح بوشامة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى مصر خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود مع النادي الجديد.

ويبلغ صلاح بوشامة 24 عامًا، وخاض مسيرته الاحترافية بالكامل مع وفاق سطيف.

وكان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت.

ويعد بوشامة أولى صفقات البنك الأهلي في الميركاتو الشتوي، في الوقت الذي يحتل فيه الفريق المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري بعد خوض 13 مباراة.