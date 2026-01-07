بعد 19 عاما.. عودة تاريخية لإريتريا إلى التصفيات الإفريقية

أكد الاتحاد الإريتري لكرة القدم مشاركة منتخب إريتريا رسميًا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل جميع الأوراق والحصول على الاعتمادات اللازمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح مسؤولو الاتحاد الإريتري أن المنتخب استكمل الإجراءات الإدارية المطلوبة، ليعود للمشاركة في المنافسات القارية بعد غياب دام قرابة 19 عامًا عن التصفيات الإفريقية، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا على مستوى كرة القدم في البلاد.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات التصفيات خلال العام المقبل، وسط تطلعات داخل الاتحاد الإريتري لبناء منتخب قادر على الظهور المشرف، خاصة مع وجود عدد من اللاعبين المحترفين خارج البلاد، والاعتماد على جيل جديد يسعى لإعادة إريتريا إلى الخريطة الكروية الإفريقية.

وتُعد هذه العودة بمثابة بداية جديدة للمنتخب الإريتري على الساحة الدولية، بعد سنوات من الغياب عن البطولات الرسمية، وسط آمال بأن تسهم المشاركة في تطوير الكرة الإريترية واكتساب الخبرات القارية خلال المرحلة المقبلة.