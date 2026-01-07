عُمان تعتزم تدشين مركز مالي عالمي مستقل تشريعياً ‏وتنظيمياً

أصبحت سلطنة عُمان أحدث دولة خليجية تدشن مركزاً مالياً عالمياً، لاستقطاب المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك للمساهمة ‏في التنوع ‏الاقتصادي وتعزيز مُساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية اليوم.

تأتي خطة عُمان لإنشاء المركز المالي -الذي لم تحدد موعد إطلاقة- في ظل فورة تشهدها المنطقة في جذب المؤسسات المالية وصناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة، وضمن خطط دول الخليج لتنويع مصادر التمويل للمشاريع الكبرى التي تشهدها حالياً.

مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم، إنشاء المركز باستقلالية تشريعية وإدارية ‏وتنظيمية، على أن يُبنى على نظام مالي وقضائي ‏وتشريعي جديد ‏مواكب للمعايير العالمية.

استقطاب رؤوس الأموال

يهدف المركز المزمع إنشاءه استقطاب رؤوس الأموال وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والبنوك التجارية والمؤسسات ‏المالية العالمية ‏المتخصصة في الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية والخدمات ‏المالية ‏والتأمينية وغيرها من الأنشطة المساندة، ونقل ‏المعرفة وإيجاد المزيد من الوظائف ‏النوعية في القطاعات المالية، بحسب البيان.