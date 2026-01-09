مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية، مساء اليوم الجمعة، إلى واحدة من أقوى مواجهات دور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، حين يصطدم منتخب السنغال بنظيره المالي في مباراة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، مع اقتراب البطولة من مراحلها الختامية.

موعد المباراة وملعب اللقاء

يحتضن استاد «ابن بطوطة» بمدينة طنجة المغربية، مواجهة السنغال ومالي، المقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026. وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.

طاقم التحكيم والقنوات الناقلة

يقود اللقاء الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، أحد أبرز حكام القارة السمراء، في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا وحماسًا كبيرًا. وتنقل المواجهة حصريًا عبر شاشة beIN Sports HD MAX 1.

طموحات السنغال قبل اللقاء

يدخل المنتخب السنغالي المباراة بقيادة مدربه بابي ثياو، الذي نجح مؤخرًا في قيادة «أسود التيرانجا» للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويسعى ثياو إلى مواصلة المشوار القاري واقتناص بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، معتمدًا على كتيبة مدججة بالنجوم والخبرة القارية.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

من المنتظر أن يبدأ المنتخب السنغالي المباراة بتشكيل قوي يضم:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس – عبد الله سيك – موسى نياخاتي – كريبين دياتا

خط الوسط: حبيب ديارا – بابي جايي – إدريسا جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – نيكولاس جاكسون



مالي.. الخصم العنيد

على الجانب الآخر، يدخل منتخب مالي اللقاء بثقة كبيرة بعدما أثبت أنه أحد أكثر منتخبات البطولة صلابة وتنظيمًا، ونجح في إقصاء منتخب تونس من دور الـ16 بركلات الترجيح. ويطمح الماليون إلى مواصلة مفاجآتهم وخطف بطاقة التأهل على حساب حامل اللقب السابق.





صراع مفتوح حتى النهاية

بين خبرة السنغال وطموح مالي، تبدو المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، في سهرة كروية إفريقية واعدة بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.



