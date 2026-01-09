قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

منتخب السنغال
منتخب السنغال
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية، مساء اليوم الجمعة، إلى واحدة من أقوى مواجهات دور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، حين يصطدم منتخب السنغال بنظيره المالي في مباراة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، مع اقتراب البطولة من مراحلها الختامية.

موعد المباراة وملعب اللقاء

يحتضن استاد «ابن بطوطة» بمدينة طنجة المغربية، مواجهة السنغال ومالي، المقررة مساء اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026. وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.

طاقم التحكيم والقنوات الناقلة

يقود اللقاء الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، أحد أبرز حكام القارة السمراء، في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا وحماسًا كبيرًا. وتنقل المواجهة حصريًا عبر شاشة beIN Sports HD MAX 1.

طموحات السنغال قبل اللقاء

يدخل المنتخب السنغالي المباراة بقيادة مدربه بابي ثياو، الذي نجح مؤخرًا في قيادة «أسود التيرانجا» للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويسعى ثياو إلى مواصلة المشوار القاري واقتناص بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، معتمدًا على كتيبة مدججة بالنجوم والخبرة القارية.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

من المنتظر أن يبدأ المنتخب السنغالي المباراة بتشكيل قوي يضم:

  • حراسة المرمى: إدواردو ميندي
  • خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس – عبد الله سيك – موسى نياخاتي – كريبين دياتا
  • خط الوسط: حبيب ديارا – بابي جايي – إدريسا جايي
  • خط الهجوم: إسماعيلا سار – ساديو ماني – نيكولاس جاكسون
     

مالي.. الخصم العنيد

على الجانب الآخر، يدخل منتخب مالي اللقاء بثقة كبيرة بعدما أثبت أنه أحد أكثر منتخبات البطولة صلابة وتنظيمًا، ونجح في إقصاء منتخب تونس من دور الـ16 بركلات الترجيح. ويطمح الماليون إلى مواصلة مفاجآتهم وخطف بطاقة التأهل على حساب حامل اللقب السابق.


 

صراع مفتوح حتى النهاية

بين خبرة السنغال وطموح مالي، تبدو المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، في سهرة كروية إفريقية واعدة بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.


 

منتخب السنغال منتخب مالي اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

العمالة غير المنتظمة 2026

1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

ارشيفيه

الإعدام شنقًا لسيدة واثنين بعد قتـ.ـل الزوج في الدقهلية

الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

بصمة راسخة في الطب والقانون المصري.. موعد جنازة وعزاء الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد