لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير

تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ8 على حساب منتخب السودان بعد الفوز بنتيجة 3-1، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد طنجة فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

ولم يخسر منتخب السنغال أي مباراة في آخر 15 مباراة خاضها ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا .

وسجل خلالها 10 انتصارات و5 تعادلات، وهي من أطول سلاسل عدم الهزيمة في تاريخ البطولة بالنسبة للسنغال.

وآخر هزيمة للسنغال في كأس أمم إفريقيا كانت في نهائي نسخة 2019 ضد الجزائر بهدف نظيف، قبل أن يبدأ الفريق سلسلة عدم هزيمة ممتدة في البطولات التالية.

وتوجت السنغال بالبطولة للمرة الأولى في تاريخها، ولم تخسر أي مباراة في النسخة، وحققت نتائج قوية في جميع الجولات حتى النهائي والضربات الترجيحية ضد مصر.