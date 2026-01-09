قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال
مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا

رباب الهواري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا عن طاقم حكام مباراة السنغال ومالي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي تستضيفها المغرب. 

ومن المقرر أن تُقام المواجهة المرتقبة مساء اليوم الجمعة ، في تمام الساعة السادسة مساءً، على أرضية ملعب طنجة الكبير، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير.

حكم جنوب إفريقي يقود اللقاء

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل، الذي يحظى بخبرة واسعة في إدارة المباريات القارية، حيث سبق له قيادة عدد من اللقاءات المهمة في البطولات الإفريقية. ويُنتظر أن يلعب أبو نجيل دورًا محوريًا في إخراج المباراة بشكل عادل، خاصة في ظل قوة المنتخبين وتاريخ المواجهات الحافل بينهما.

طاقم المساعدين والحكم الرابع
ويعاون الحكم الجنوب إفريقي في إدارة اللقاء كل من مواطنه زاخيلي سيفيلا كمساعد أول، بينما يتولى السيراليوني سورو فاتسواني مهمة المساعد الثاني على الخط الآخر. أما مهمة الحكم الرابع فقد أُسندت إلى الجابوني بوريس ديتسوجا، والذي سيكون مسؤولًا عن متابعة الجوانب التنظيمية وتبديلات اللاعبين خلال اللقاء.

تقنية الفيديو تحت إشراف موزمبيقي

وفيما يخص تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، قرر الاتحاد الإفريقي إسناد المهمة إلى الحكم الموزمبيقي برايتون تشيميني كحكم فيديو رئيسي. ويعاونه في غرفة الفيديو كل من الكاميروني نوبو نجويجي كمساعد أول، والمغربي حمزة الفريق كمساعد ثانٍ، في إطار حرص «كاف» على توفير أعلى درجات العدالة التحكيمية خلال الأدوار الإقصائية.

مواجهة نارية بطموحات كبيرة

وتحمل مباراة السنغال ومالي أهمية خاصة، حيث يسعى كل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري، ما يضع طاقم التحكيم تحت ضغط كبير لضمان إدارة اللقاء بأقصى درجات التركيز والدقة.


 

منتخب السنغال منتخب مالي اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

