قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة تحكيمية تهز الكاف قبل ربع نهائي أمم إفريقيا.. توترات بين الكاميرون والكاف

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
إسلام مقلد

سادت حالة من التوتر والارتباك داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مع اقتراب انطلاق مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد ساعات قليلة من تصاعد أزمة تحكيمية غير مسبوقة.

وبدأت الأزمة بعد تسريب أسماء أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مواجهات ربع النهائي، والتي تضمنت المباريات التالية: المغرب × الكاميرون، الجزائر × نيجيريا، مصر × كوت ديفوار. التسريبات أثارت موجة غضب واسعة، خاصة داخل بعثة المنتخب الكاميروني.

تصعيد إيتو للأزمة

صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صعّد الموقف رسميًا، معترضًا على تعيين طاقم تحكيم عربي لإدارة مباراة فريقه، معتبرًا أن ذلك غير مقبول في مواجهة حاسمة بهذا الحجم، وهو ما يهدد بسيناريوهات اعتراض رسمية قبل انطلاق المباراة.

غموض التعيينات

وفي نفس السياق، أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم احتجاجًا رسميًا على عدم الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة "أسود الأطلس" أمام الكاميرون، والمقررة الجمعة، مؤكدًا أن غموض التعيينات يزيد من الضغط على الفرق قبل مواجهة حاسمة.

لا يوجد إعلان رسمي

ومع تصاعد الجدل وانتشار التسريبات على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يصدر الكاف حتى الآن أي إعلان رسمي حول أطقم التحكيم، رغم تبقي أقل من 24 ساعة على صافرة البداية.

الأزمة التحكيمية أثارت تساؤلات حول استعداد الاتحاد الأفريقي لإدارة المباريات الحاسمة ببطولة تعد من أبرز الأحداث الكروية القارية، في ظل مطالبات من عدة منتخبات بضمان حيادية الأطقم التحكيمية قبل المواجهات المنتظرة.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ربع نهائي كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا أزمة تحكيمية المغرب × الكاميرون الجزائر × نيجيريا مصر × كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

فيروز وابنها الأصغر

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة فيروز

ترشيحاتنا

دجاج بالرمان

طريقة عمل الدجاج بالزعتر والرمان

زيادة الوزن

دراسة: زيادة الوزن قد تعود بوتيرة أسرع بعد التوقف عن تناول أدوية الرجيم

اللحم

طبيبة تكشف حقائق عن اللحم المستورد لاتتوقعها

بالصور

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد