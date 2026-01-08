لوكمان يتصدر وصلاح وصيفًا.. قائمة أفضل لاعبي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن

كشفت الإحصائيات الخاصة بأداء اللاعبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن قائمة أفضل العناصر تألقًا حتى الآن، في ظل المستويات القوية التي قدمها عدد من نجوم القارة خلال الأدوار الماضية من البطولة.

النيجيري أديمولا لوكمان ومحمد صلاح

وتصدر النيجيري أديمولا لوكمان القائمة كأفضل لاعب من حيث التقييم العام، بعدما قدم مستويات مميزة جعلته في الصدارة، وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني، مواصلًا حضوره القوي مع منتخب مصر وتأثيره الواضح في مشوار الفراعنة.

ساديو ماني وأوسيمين وآدامز وونديدي

وحل السنغالي ساديو ماني في المركز الثالث، يليه مواطنه فيكتور أوسيمين نجم نيجيريا في المركز الرابع، بينما جاء أكور آدامز خامسًا، وويلفريد نديدي في المركز السادس.

دايموند ومحرز وديالو ودياز

وضمت القائمة أيضًا يان دايموند في المركز السابع، والجزائري رياض محرز ثامنًا، ثم آمادو ديالو تاسعًا، واختتم المغربي إبراهيم دياز قائمة أفضل عشرة لاعبين أداءً في البطولة حتى الآن، في نسخة تشهد منافسة قوية وتألقًا لافتًا لنجوم الصف الأول في الكرة الإفريقية.