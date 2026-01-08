كأس الأمم الإفريقية تفتح الباب لنجوم المستقبل وتكشف جيلًا جديدًا يخطف الأضواء

لم تكن نسخة كأس الأمم الإفريقية 2025 مجرد بطولة تقليدية أو مرحلة ربع نهائي مثيرة، بل تحولت إلى منصة حقيقية لظهور نجوم المستقبل في الكرة الإفريقية، بعدما فرض عدد من اللاعبين الشباب أنفسهم بقوة وقدموا مستويات لافتة جعلتهم حديث الجماهير والمتابعين.

كشفت البطولة عن جيل جديد يمتلك الجرأة والموهبة والقدرة على حسم المباريات الكبرى رغم صغر سنه.

كريستيان كوفاني

ويتصدر الكاميروني كريستيان كوفاني، مهاجم باير ليفركوزن وصاحب الـ19 عامًا، قائمة أبرز نجوم البطولة بعد حصوله على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق، مؤكدًا أنه واحد من أبرز المواهب الصاعدة في القارة.

إيناو أولاي

كما برز إيناو أولاي، لاعب طرابزون سبور البالغ من العمر 19 عامًا، بعدما تُوج رجل مباراة كوت ديفوار أمام الغابون، ليؤكد حضوره القوي في وسط الملعب.

ألاسين كواسي

وشهدت البطولة أيضًا تألق ألاسين كواسي، نجم لوريان الفرنسي، صاحب الـ19 عامًا، بعد قيادته منتخب بوركينا فاسو للفوز على السودان وحصوله على جائزة رجل المباراة.

إسماعيل غربي

بينما لفت إسماعيل غربي، لاعب أوجسبورج الألماني والبالغ 21 عامًا، الأنظار خلال مواجهة تونس وتنزانيا.

إبراهيم مازا

واكتمل المشهد بتألق إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن صاحب الـ20 عامًا، الذي نال رجل مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو، ليؤكد أن نسخة 2025 كانت بالفعل بطولة ميلاد النجوم.