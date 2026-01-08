قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الخط الساخن 105 حقق 100% استجابة لأكثر من 41 ألف اتصال خلال 2025
الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار تضرب البلاد غداً
بعد سحب دفعات من نوع تجاري لحليب الأطفال.. هل يشكل خطورة؟ | رد رسمي حاسم
زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية جاهزة لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب
عصام الصباحي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد
وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تونس تفتح أبوابها للمصريين.. تسهيلات جديدة لدخول 5فئات اعتبارًا من يناير
دعاء قبل المغرب .. يراضي الله به قلبك ويفتح لك الأبواب المغلقة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية.. عيار 21 بكام؟
المبعوث الأممي لليمن: الحوار الشامل يتيح لليمنيين فرصة مهمة لرسم مسار أكثر شمولا
كأس الأمم الإفريقية تفتح الباب لنجوم المستقبل وتكشف جيلًا جديدًا يخطف الأضواء
الحسيني الشرقاوي يترشح رسميًا في انتخابات رئاسة حزب الوفد.. صور
كأس الأمم الإفريقية تفتح الباب لنجوم المستقبل وتكشف جيلًا جديدًا يخطف الأضواء

إسلام مقلد

لم تكن نسخة كأس الأمم الإفريقية 2025 مجرد بطولة تقليدية أو مرحلة ربع نهائي مثيرة، بل تحولت إلى منصة حقيقية لظهور نجوم المستقبل في الكرة الإفريقية، بعدما فرض عدد من اللاعبين الشباب أنفسهم بقوة وقدموا مستويات لافتة جعلتهم حديث الجماهير والمتابعين.

كشفت البطولة عن جيل جديد يمتلك الجرأة والموهبة والقدرة على حسم المباريات الكبرى رغم صغر سنه.

كريستيان كوفاني

ويتصدر الكاميروني كريستيان كوفاني، مهاجم باير ليفركوزن وصاحب الـ19 عامًا، قائمة أبرز نجوم البطولة بعد حصوله على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق، مؤكدًا أنه واحد من أبرز المواهب الصاعدة في القارة. 

إيناو أولاي

كما برز إيناو أولاي، لاعب طرابزون سبور البالغ من العمر 19 عامًا، بعدما تُوج رجل مباراة كوت ديفوار أمام الغابون، ليؤكد حضوره القوي في وسط الملعب.

ألاسين كواسي

وشهدت البطولة أيضًا تألق ألاسين كواسي، نجم لوريان الفرنسي، صاحب الـ19 عامًا، بعد قيادته منتخب بوركينا فاسو للفوز على السودان وحصوله على جائزة رجل المباراة.

إسماعيل غربي

بينما لفت إسماعيل غربي، لاعب أوجسبورج الألماني والبالغ 21 عامًا، الأنظار خلال مواجهة تونس وتنزانيا. 

إبراهيم مازا

واكتمل المشهد بتألق إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن صاحب الـ20 عامًا، الذي نال رجل مباراة الجزائر أمام بوركينا فاسو، ليؤكد أن نسخة 2025 كانت بالفعل بطولة ميلاد النجوم.

