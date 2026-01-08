قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل مواجهة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية....مشوار منتخب مصر وكوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

دخل منتخب مصر مرحلة الإعداد الجاد لمواجهته المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في اللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل، وسط حالة من التركيز والحماس داخل معسكر الفراعنة.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة عروضه القوية في البطولة القارية، ومواصلة المشوار نحو استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن خزائن الكرة المصرية منذ عام 2010، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للجهاز الفني واللاعبين، والدعم الجماهيري الواسع الذي يحظى به المنتخب في مشواره الحالي.

وبدأ منتخب مصر رحلته في البطولة بتحقيق فوز مهم على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة افتتاحية شهدت أداءً متوازنًا وحسمًا في اللحظات الحاسمة. ثم واصل الفراعنة النتائج الإيجابية بتخطي منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وفي دور الـ16، قدّم المنتخب المصري واحدة من أفضل مبارياته، بعدما تغلب على منتخب بنين بنتيجة 3 / 1، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق.


 

على الجانب الآخر، لا تقل مسيرة منتخب كوت ديفوار قوة وصلابة، حيث استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب موزمبيق بهدف نظيف، ثم تعادل مع منتخب الكاميرون بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق فوزًا لافتًا على منتخب الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام دور المجموعات. وفي دور الـ16، أكد المنتخب الإيفواري قوته بعدما تجاوز منتخب بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب مصر في ربع النهائي.

وتُعد مواجهة مصر وكوت ديفوار واحدة من أبرز قمم البطولة، لما يتمتع به المنتخبان من تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما ينذر بمباراة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات


 

