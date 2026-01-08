قبل مواجهة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية....مشوار منتخب مصر وكوت ديفوار

دخل منتخب مصر مرحلة الإعداد الجاد لمواجهته المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في اللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل، وسط حالة من التركيز والحماس داخل معسكر الفراعنة.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة عروضه القوية في البطولة القارية، ومواصلة المشوار نحو استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن خزائن الكرة المصرية منذ عام 2010، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للجهاز الفني واللاعبين، والدعم الجماهيري الواسع الذي يحظى به المنتخب في مشواره الحالي.

وبدأ منتخب مصر رحلته في البطولة بتحقيق فوز مهم على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة افتتاحية شهدت أداءً متوازنًا وحسمًا في اللحظات الحاسمة. ثم واصل الفراعنة النتائج الإيجابية بتخطي منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل أن يكتفي بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وفي دور الـ16، قدّم المنتخب المصري واحدة من أفضل مبارياته، بعدما تغلب على منتخب بنين بنتيجة 3 / 1، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق.





على الجانب الآخر، لا تقل مسيرة منتخب كوت ديفوار قوة وصلابة، حيث استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب موزمبيق بهدف نظيف، ثم تعادل مع منتخب الكاميرون بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق فوزًا لافتًا على منتخب الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام دور المجموعات. وفي دور الـ16، أكد المنتخب الإيفواري قوته بعدما تجاوز منتخب بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب مصر في ربع النهائي.

وتُعد مواجهة مصر وكوت ديفوار واحدة من أبرز قمم البطولة، لما يتمتع به المنتخبان من تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما ينذر بمباراة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات



