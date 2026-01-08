مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر



أكد مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق أن مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :

مصطفى محمد بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة ، ولا يشارك بشكل أساسي مع فريق نانت الفرنسي، ومعدل أهدافه في الآونة الأخيرة ضئيل للغاية ، وبالتالي فإن قرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في عدم الدفع به أساسياً ، منطقي وله أسبابه.

وتابع: أحمد سيد زيزو هو الأفضل لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه في تشكيل المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ، فهو يجيد الأدوار الدفاعية ، وسيكون بمثابة حلقة الوصل بين الخط الخلفي والأمامي ، وسيؤدي هذا الدور أفضل من إمام عاشور ، الذي من الواضح أنه غير جاهز بنسبة 100 % للمشاركة في المباريات.