خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟
تساؤلات حول مصير مادورو بعد اعتقاله.. غموض يحيط بصحته وحقيقة العملية الأمريكية
مسؤول أمريكي سابق: مادورو يحصل على حقوق قانونية كاملة في واشنطن
السنغال ضد السودان.. فرق شاسع في القيمة السوقية لصالح أسود التيرانجا
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب السنغال يدرك التعادل أمام السودان فى أمم أفريقيا

حسن العمدة

أحرز منتخب السنغال هدف التعادل فى شباك منتخب السودان من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد طنجة فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وجاء هدف منتخب السنغال فى الدقيقة 30، بعد تسديدة أرضية قوية عن طريق بابي جي من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأفتتح منتخب السودان التهديف فى الدقيقة 6، بعد هجمة منظمة من لاعبي السودان بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أمير عبدالله بتسديدة رائعة من داخل يسار منطقة جزاء السنغال سكنت الشباك في الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

وجاء تشكيل السنغال على نحو التالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

تشكيل السودان لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: ياسر جوباك - محمد أرنق - مصطفى كرشوم - شادي عز الدين - بخيت خميس

الوسط: أبو عاقلة عبد الله- والي الدين خضر - عامر يونس - عمار طيفور

الهجوم: محمد عيسى - محمد عبد الرحمن "الغربال".

