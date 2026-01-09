تشكيل السنغال ومالي المتوقع في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

تقام مباراة منتخبي السنغال ومالي مساء اليوم الجمعة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الكبير بطنجة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مالي والسنغال الفائز من لقاء منتخب مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



تشكيل السنغال المتوقع أمام مالي

حارس المرمى: إدواردو ميندي



خط الدفاع: جاكوبس - موسى نياخاتي - عبد الله سيك - كريبين دياتا



خط الوسط: حبيب ديارا - إدريسا جايي - بابي جايي



خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - نيكولاس جاكسون



تشكيل مالي المتوقع أمام السنغال



حارس المرمى: دجيجي ديارا



خط الدفاع: عثمان كامارا - ويو كوليبالي - عبد الله ديابي - أمادو دانتي



خط الوسط: إيف بيسوما - مامادو سانغاري - لاسانا كوليبالي - أليو ديانج



خط الهجوم: دومبيا - لاسين سينايكو