أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 9-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
مالي X السنغال – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1
الكاميرون X المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X ريال سوسيداد – 10 مساء – beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الخليج X ضمك – 3.10 مساء – قناة Thmanyah
التعاون X الشباب – 5.05 مساء – قناة Thmanyah
الخلود X الاتحاد – 7.30 مساء – قناة Thmanyah
مواعيد مباريات الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
ريكسهام X نوتينجهام فوريست – 9.30 مساء – beIN Sports HD 1