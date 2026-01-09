أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 9-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة



مالي X السنغال – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

الكاميرون X المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



خيتافي X ريال سوسيداد – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الخليج X ضمك – 3.10 مساء – قناة Thmanyah

التعاون X الشباب – 5.05 مساء – قناة Thmanyah

الخلود X الاتحاد – 7.30 مساء – قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الألماني



آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



ريكسهام X نوتينجهام فوريست – 9.30 مساء – beIN Sports HD 1