أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة
ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة
الطقس اليوم.. موجة غير مستقرة وأمطار غزيرة تضرب المحافظات
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الجمعة 9-1-2026 عدد من المباريات أبرزها مباراة الكاميرون والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

 


مالي X السنغال – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

الكاميرون X المغرب – 9 مساء -  beIN Sports HD MAX 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


خيتافي X ريال سوسيداد – 10 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

الخليج X ضمك – 3.10 مساء – قناة Thmanyah

التعاون X الشباب – 5.05 مساء – قناة Thmanyah

الخلود X الاتحاد – 7.30 مساء – قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة


ريكسهام X نوتينجهام فوريست – 9.30 مساء – beIN Sports HD 1

كاس الامم الافريقية مالي السنغال

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

حالة الطقس

عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

