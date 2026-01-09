فرق سرعات.. مدحت عبد الهادي يحذر من مشاركة خالد صبحي أمام كوت ديفوار

حذر مدحت عبد الهادي نجم الكرة المصرية السابق من فكرة الاعتماد على خالد صبحي في خط دفاع منتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار، المقرر لها غدا السبت في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وقال عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن خالد صبحي لاعب جيد ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، ولكنه يعاني من قلة السرعات، وهو ما قد يشكل أزمة للمنتخب إذا تم الدفع به أساسياً في مواجهة فريق سريع مثل كوت ديفوار.

وأكد لاعب الزمالك السابق، أن الاعتماد على صبحي قد يؤثر على أداء خط الدفاع، مشيرًا إلى أن السرعة تعتبر عاملًا حاسمًا أمام المنتخبات السريعة، وهو ما يحتاجه المنتخب لضمان الثبات الدفاعي خلال اللقاء الحاسم في البطولة.

وأضاف أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يحتاج لموازنة بين الخبرة والسرعة في التشكيل الأساسي لتفادي أي ثغرات قد تستغل من قبل المنافس.