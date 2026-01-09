قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع الدينار .. أسعار العملات العربية في مصر
شعبة الدخان تحسم الجدل حول زيادات الأسعار
موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا
ترامب: جزيرة جرينلاند لها أهمية استراتيجية واقتصادية للولايات المتحدة
الأمن السوري ينتشر في الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر تابعة لـ قسد
رئيسة فنزويلا: لسنا تابعين ولا خاضعين لأمريكا والولاء للرئيس مادورو
ارتفاع معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي خلال ديسمبر 2025 محققا 3 ملايين راكب
في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد
السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد
سفير إيران لدى روسيا: سنواصل تطوير برنامجنا النووي
عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند
فرق سرعات.. مدحت عبد الهادي يحذر من مشاركة خالد صبحي أمام كوت ديفوار

رباب الهواري

حذر مدحت عبد الهادي نجم الكرة المصرية السابق من فكرة الاعتماد على خالد صبحي في خط دفاع منتخب مصر خلال مواجهة كوت ديفوار، المقرر لها غدا السبت في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وقال عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن خالد صبحي لاعب جيد ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، ولكنه يعاني من قلة السرعات، وهو ما قد يشكل أزمة للمنتخب إذا تم الدفع به أساسياً في مواجهة فريق سريع مثل كوت ديفوار.

وأكد لاعب الزمالك السابق، أن الاعتماد على صبحي قد يؤثر على أداء خط الدفاع، مشيرًا إلى أن السرعة تعتبر عاملًا حاسمًا أمام المنتخبات السريعة، وهو ما يحتاجه المنتخب لضمان الثبات الدفاعي خلال اللقاء الحاسم في البطولة.

وأضاف أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يحتاج لموازنة بين الخبرة والسرعة في التشكيل الأساسي لتفادي أي ثغرات قد تستغل من قبل المنافس.

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

