منتخب مصر يتدرب بملعب تغازوت استعداداً لمواجهة كوت ديفوار ..وتريزيجيه يتمرن بالكرة

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته بملعب تغازوت استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل - بتوقيت القاهرة- ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وخاض محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب الوطني، تدريبات بالكرة، وذلك بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مباراة بنين في دور الستة عشر، والتي فاز بها الفراعنة بثلاثية مقابل هدف، على أن يشارك في المران الجماعي، غداً وتجهيزه لمباراة كوت ديفوار.

جميع اللاعبين يشاركون في المران

كما شارك جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية، التي بدأت بإحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة وكذلك التدرب على ركلات الجزاء.

وحضر مران منتخب مصر اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني ومصطفي أبوزهرة، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.