قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
اليوم .. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيسه
فتح باب التقدّم لوظيفة قيادية مرموقة بهيئة ميناء دمياط 2026 | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر قبل محادثات أميركا وإيران

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتداول قرب أعلى مستوياتها في نحو سبعة أشهر، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ترقب جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين غداً الخميس في جنيف.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتسجل 71.08 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% إلى 65.96 دولار للبرميل. 

وكانت أسعار برنت قد سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس خلال تعاملات يوم الإثنين.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بتعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة للضغط على طهران للدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية. 

ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي تصعيد عسكري محتمل إلى تعطيل الإمدادات القادمة من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، إلى جانب تأثيره المحتمل على صادرات دول أخرى في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال خطاب “حالة الاتحاد” إن صواريخ إيران تشكل تهديداً لأوروبا وللقواعد الأميركية في الخارج، مدعياً أن طهران تعمل على تطوير صواريخ قد تصل قريباً إلى الأراضي الأميركية، بحسب ما نقلته CNBC Arabia.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني في جولة ثالثة من المحادثات غداً الخميس في جنيف. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة “في متناول اليد، ولكن فقط إذا كانت الأولوية للدبلوماسية”.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية توفر دعماً إضافياً لأسعار النفط، فإن الأسواق لا تزال تواجه ضغوطاً ناتجة عن مخاوف من زيادة كبيرة في المخزونات العالمية، مع تجاوز المعروض مستوى الطلب، وهو ما قد يحد من مكاسب الأسعار خلال الفترة المقبلة.

النفط اسعار النفط سعر النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

ترشيحاتنا

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

بالصور

أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟

سائل تبريد السيارة الريدياتير
سائل تبريد السيارة الريدياتير
سائل تبريد السيارة الريدياتير

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد