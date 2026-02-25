أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر قبل محادثات أميركا وإيران

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتداول قرب أعلى مستوياتها في نحو سبعة أشهر، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ترقب جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين غداً الخميس في جنيف.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتسجل 71.08 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% إلى 65.96 دولار للبرميل.

وكانت أسعار برنت قد سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 31 يوليو، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس خلال تعاملات يوم الإثنين.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بتعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة للضغط على طهران للدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي تصعيد عسكري محتمل إلى تعطيل الإمدادات القادمة من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، إلى جانب تأثيره المحتمل على صادرات دول أخرى في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال خطاب “حالة الاتحاد” إن صواريخ إيران تشكل تهديداً لأوروبا وللقواعد الأميركية في الخارج، مدعياً أن طهران تعمل على تطوير صواريخ قد تصل قريباً إلى الأراضي الأميركية، بحسب ما نقلته CNBC Arabia.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني في جولة ثالثة من المحادثات غداً الخميس في جنيف. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة “في متناول اليد، ولكن فقط إذا كانت الأولوية للدبلوماسية”.

ورغم أن التوترات الجيوسياسية توفر دعماً إضافياً لأسعار النفط، فإن الأسواق لا تزال تواجه ضغوطاً ناتجة عن مخاوف من زيادة كبيرة في المخزونات العالمية، مع تجاوز المعروض مستوى الطلب، وهو ما قد يحد من مكاسب الأسعار خلال الفترة المقبلة.