قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيرج تكشف عن أول موتوسيكل كهربائي يعمل ببطارية سيراميك
موعد صلاة الجمعة اليوم 9 يناير 2026
رضوى الشربيني: لقاء الخميسي مستمرة في الحياة مع عبد المنصف
بدأت نوة الفيضة الكبرى.. تقلبات جوية وأمطار متفرقة في الإسكندرية
التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل مباراة السنغال ومالي في كأس أمم إفريقيا
تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو في كاس مصر
المكسيك.. انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدأت نوة الفيضة الكبرى.. تقلبات جوية وأمطار متفرقة في الإسكندرية

صورة من كورنيش الإسكندرية صباح اليوم
صورة من كورنيش الإسكندرية صباح اليوم
أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، كما يتواصل سقوط الأمطار، مع بداية نوة الفيضة الكبرى.

ورفعت الإسكندرية درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ، وتم الدفع بسيارات الصرف الصحي في التمركزات كافة وتطهير الشنايش والمطابق للأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح القوية على بعض المناطق وتنخفض الرؤية نتيجة الرمال المثارة وضربات البرق مع السحب الرعدية.

وكشفت عن فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا يوم الخميس، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتزداد شدتها اليوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد، من استمرار نشاط الرياح القوي على شمال البلاد، واضطراب الملاحة البحرية، مع طقس مائل للبرودة، خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على كل الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري وشمال وسط سيناء.

وتوجد فرص لأمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح وجنوب الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3.5 متر إلى 5.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لخليجي السويس والعقبة، ارتفاع الموج فيهما من 2.5 إلى 3.5 متر،ـ والرياح السطحية شمالية غربية.

الاسكندرية أمطار غزيرة تقلبات جوية سقوط الأمطار نوة الفيضة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

الطقس في مصر

تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة

ترشيحاتنا

مباراة السنغال ومالي

تشكيل السنغال ومالي المتوقع في دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

منتخب بنين

ممر شرفي لـ منتخب بنين بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.. صور

أيمن اشرف

ظلمني.. أيمن أشرف يكشف سبب رحيله من الأهلي

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد