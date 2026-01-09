بدأت نوة الفيضة الكبرى.. تقلبات جوية وأمطار متفرقة في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، كما يتواصل سقوط الأمطار، مع بداية نوة الفيضة الكبرى.

ورفعت الإسكندرية درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ، وتم الدفع بسيارات الصرف الصحي في التمركزات كافة وتطهير الشنايش والمطابق للأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من نشاط الرياح القوية على بعض المناطق وتنخفض الرؤية نتيجة الرمال المثارة وضربات البرق مع السحب الرعدية.

وكشفت عن فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا يوم الخميس، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتزداد شدتها اليوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد، من استمرار نشاط الرياح القوي على شمال البلاد، واضطراب الملاحة البحرية، مع طقس مائل للبرودة، خلال ساعات النهار، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على كل الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري وشمال وسط سيناء.

وتوجد فرص لأمطار متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح وجنوب الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3.5 متر إلى 5.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لخليجي السويس والعقبة، ارتفاع الموج فيهما من 2.5 إلى 3.5 متر،ـ والرياح السطحية شمالية غربية.