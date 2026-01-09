قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: ليلة الإسراء والمعراج فوق القوانين طوي فيها الزمان والمكان للنبي

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج
شيماء جمال

كتب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: يقول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ (الإسراء: 1).

واشار إلى أنها لحظة لطيفة لا يدركها الإنسان بحواسه؛ فهي معجزة زمانية ومكانية، ومنحة إلهية وتسرية ربانية للحبيب المصطفى ﷺ، تجلّى فيها علم الغيب للرسول المجتبى، فأصبح علمَ شهادة، وذلك في انتقاله اللحظي من مكة إلى بيت المقدس.

وبين أن معجزة الإسراء والمعراج لا تخضع لقوانين الكون؛ لأنها استثناءٌ محض، إذ إن الذي خلق المكان والزمان اختصرهما وطواهما لسيد الأنام ﷺ. ومن ثمّ لا يُفسَّر هذا الحدث بقوانين الأرض ومدارك البشر؛ فهو خروج—جزئي وكلي—عن المألوف من سننها، وقد جمع الله عز وجل لنبيه ﷺ في حادثة واحدة بين هذين الخروجين: ففي الإسراء كشفٌ محدد لعالم الغيب أمام الرسول ﷺ، وقد صار الإنسان اليوم يقطع المسافات البعيدة في زمن قصير، مما يُقَرِّب معنى الإعجاز لأذهان أهل ذلك العصر.

ونوه أن معجزة الإسراء -في جانبٍ منها- كشفٌ وتجليةٌ للرسول ﷺ عن أمكنة بعيدة في لحظة خاطفة؛ ومن عرف القدرة الإلهية، وفهم طبيعة النبوة، لم يستغرب ذلك شيئًا؛ إذ لا يقف أمام القدرة الإلهية شيء، وتتساوى عندها جميع الأشياء والمقدرات. وليس ما يعتاده الإنسان من إدراكٍ بحواسه البشرية الضعيفة معيارًا للحكم على ما يجوز في ميزان القدرة الإلهية. ثم إن من خصائص النبوة اتصالها بالملأ الأعلى، وفي هذا المقام تجليات وفتوحات ربانية يمنحها اللطيف القدير لمن يصطفيه من رسله.

والوصول إلى الملكوت الأعلى-بأي وسيلة كانت، معلومة أو مجهولة-ليس أعجب من أصل تلقي الرسالة والتواصل مع الذات العلية. ولهذا صدّق أبو بكر رضي الله عنه هذه المعجزة قائلًا: “إني لأصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء”. فهو يشير من واقع إيمانه العميق إلى أن الحادثة ليست ضربًا من الخيال، بل هي أمرٌ يستقيم بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين الله ورسله.

ومن كشف الغيب لسيدنا رسول الله ﷺ أنه لما عاد وجادله المشركون في مكة-غير مستوعبين لتلك المعجزة-وطلبوا منه وصف المسجد الأقصى، جلّى الله له المسجد رأيَ العينِ؛ فأخذ يصفه لهم ركنًا ركنًا.

علي جمعة الإسراء المعراج معجزة الإسراء والمعراج معجزة الإسراء المسجد الأقصى أبو بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

العمالة غير المنتظمة 2026

1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد