قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم الجمعة 9-1-2026 والقنوات الناقلة
ندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين باشتباه تسمم بشبرا الخيمة
الطقس اليوم.. موجة غير مستقرة وأمطار غزيرة تضرب المحافظات
منتخب مصر يختتم استعداداته لموقعة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: التشكيك في مؤسسات الدولة مخطط واضح لدعاة الفوضى.. وزير الخارجية: مصر تتحرك على كافة الأصعدة لتنفذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. غدًا
رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي.. أخلاقي وحدها تستطيع إيقافي
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين والجنازة.. عطية لاشين يجيب

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، يقول صاحبه: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرات صلاة العيدين وصلاة الجنازة؟

وأجاب لاشين قائلًا: إن الصلاة في عمومها تقوم على أركان وشروط صحة وأبعاض وهيئات، موضحًا أن ترك الأبعاض أو الهيئات لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يهدم بنيانها، بينما يؤثر ترك الركن أو شرط الصحة تأثيرًا مباشرًا على صحة الصلاة.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الإجماع منعقد على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى من صلاتي العيد والجنازة، وقد نقل هذا الإجماع عدد من العلماء، منهم ابن المنذر وابن قدامة والنووي، مشيرًا إلى أن الخلاف الفقهي إنما وقع في حكم رفع اليدين في باقي التكبيرات.

وأوضح لاشين أن جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والحنفية ذهبوا إلى استحباب رفع اليدين في سائر تكبيرات صلاة العيدين، باعتبارها في منزلة تكبيرة الافتتاح، بينما يرى المالكية الاقتصار على الرفع في التكبيرة الأولى فقط، لشبه باقي التكبيرات بتكبيرات السجود.

وأشار إلى أن الشافعية والحنابلة استحبوا كذلك رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، لأنها تكبيرات تقع حال القيام والاستواء ولا تتصل بسجود أو قعود، وقد ورد ذلك عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح، في حين يرى الحنفية والمالكية عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى فقط.

وأكد عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الراجح في هذه المسألة هو التخيير بين الرفع وعدم الرفع في صلاتي العيدين والجنازة، لقوة أدلة الفريقين، وعدم ثبوت حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجح أحد القولين ترجيحًا قاطعًا.

وختم لاشين موضحًا أن الجهر بالتكبيرات مستحب للإمام دون المأموم، لأن مقصود الإمام الإعلام والتنبيه، بخلاف المأموم.

صلاة العيدين تكبيرات الجنازة صلاة العيد صلاة الجنازة رفع اليدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

حالة الطقس

عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

ترشيحاتنا

شوبير

800 مليون جنيه.. شوبير يكشف موقف المستثمرين بعد سحب أرض الزمالك

شوبير

آخر تطورات إصابة تريزيجية وموقفه من المشاركة أمام كوت ديفوار

منتخب مصر

إيهاب الكومي: منتخب مصر قادر على تحقيق حلم التتويج بأمم أفريقيا

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد