قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيرج تكشف عن أول موتوسيكل كهربائي يعمل ببطارية سيراميك
موعد صلاة الجمعة اليوم 9 يناير 2026
رضوى الشربيني: لقاء الخميسي مستمرة في الحياة مع عبد المنصف
بدأت نوة الفيضة الكبرى.. تقلبات جوية وأمطار متفرقة في الإسكندرية
التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل مباراة السنغال ومالي في كأس أمم إفريقيا
تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو في كاس مصر
المكسيك.. انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المكسيك.. انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو

جانب من الانفجار
جانب من الانفجار
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام محلية في المكسيك، صباح اليوم، بوقوع انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو وسط البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المرجح أن يكون الحادث ناجمًا عن تسرّب في خط الأنابيب.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت رئيسة المكسيك، أنه يجب احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقالت رئيسة المكسيك، إن التدخل في شؤون الدول لا يجلب الديمقراطية ولا الاستقرار للشعوب.

وفي وقت سابق، وصل مادورو وزوجته إلى مبنى محكمة في مانهاتن، حيث سيتم قراءة القائمة الكاملة للتهم الموجهة إليه اليوم.

واستعدت السلطات الأمريكية لنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك.

وأظهرت الصور رحلة مادورو إلى المحكمة وظهرت صور أكثر إثارة للدهشة من المرة الأولى التي أتيحت فيها للجمهور فرصة رؤية نيكولاس مادورو وهو رهن الاحتجاز الأمريكي لفترة طويلة.

المكسيك خط غاز إنفجار خط غاز رئيس المكسيك فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

الطقس في مصر

تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

استشاري مناعة يحذر: إهمال نظافة المفروشات يفاقم الحساسية وأزمات الربو

وزارة الثقافة

وزارة الثقافة: تكريم المبدعين يعكس التفوق الثقافي ويضمن استمرارية الإبداع الفني

صورة ارشيفية

أجواء إيجابية داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار الحاسمة.. تفاصيل

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد