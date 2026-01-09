المكسيك.. انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو

أفادت وسائل إعلام محلية في المكسيك، صباح اليوم، بوقوع انفجار قوي في أحد خطوط أنابيب الوقود بولاية غواناخواتو وسط البلاد.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المرجح أن يكون الحادث ناجمًا عن تسرّب في خط الأنابيب.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت رئيسة المكسيك، أنه يجب احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وقالت رئيسة المكسيك، إن التدخل في شؤون الدول لا يجلب الديمقراطية ولا الاستقرار للشعوب.

وفي وقت سابق، وصل مادورو وزوجته إلى مبنى محكمة في مانهاتن، حيث سيتم قراءة القائمة الكاملة للتهم الموجهة إليه اليوم.

واستعدت السلطات الأمريكية لنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك.

وأظهرت الصور رحلة مادورو إلى المحكمة وظهرت صور أكثر إثارة للدهشة من المرة الأولى التي أتيحت فيها للجمهور فرصة رؤية نيكولاس مادورو وهو رهن الاحتجاز الأمريكي لفترة طويلة.