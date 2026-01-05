قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
أخبار العالم

"نيويورك تايمز": ترامب يهدد باتخاذ إجراءات ضد كولومبيا والمكسيك وإيران وجرينلاند

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات ضد المزيد من الدول بعد هجومها على فنزويلا بينها كولومبيا والمكسيك وإيران وجرينلاند. 


وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - في تقرير نشرته اليوم /الاثنين/ - أن ترامب يواجه أسئلة حول خططه بشأن فنزويلا منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في كاراكاس ونقلتهما إلى مدينة نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة. 


وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن كولومبيا "يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه إلى الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لن يستمر في منصبه لفترة طويلة.


وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وبيترو دخلا في نزاع متصاعد حول سلسلة الضربات البحرية التي شنتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما زاد الضغط على كولومبيا، التي تعتبر مركزًا لتجارة المخدرات في المنطقة.


وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت إدارته ستنفذ عملية تستهدف كولومبيا، قال "يبدو ذلك جيدًا بالنسبة لي".


ولفت ترامب أيضًا إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضد عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك المكسيك وإيران، بينما قال إن التدخل العسكري في كوبا، الحليف الرئيسي لفنزويلا، غير ضروري لأنها "على وشك السقوط"، مشيرًا إلى أن كوبا ربما لن تصمد لأنها لا تملك أي دخل الآن، فهي كانت تحصل على كل دخلها من النفط الفنزويلي.


وجاءت هذه التصريحات رغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أن كوبا قد تتعرض لعمل عسكري أمريكي.


وكرر ترامب أيضًا رغبته في السيطرة على جرينلاند، الإقليم شبه المستقل التابع للدنمارك، والاستحواذ عليه لأسباب أمنية، واصفاً المنطقة بأنها "مليئة بالسفن الروسية والصينية".
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة هجومها على فنزويلا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى
محافظ الشرقية
تويوتا
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
