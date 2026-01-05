قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
أخبار العالم

رئيسة المكسيك بشأن فنزويلا: نتعاون مع واشنطن لمنع وصول المخدرات إلى شعوبنا ويجب احترام سيادة الدول

رئيسة المكسيك
رئيسة المكسيك
فرناس حفظي

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، نتعاون مع واشنطن لمنع وصول المخدرات إلى شعوبنا ويجب احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات ضد المزيد من الدول بعد هجومها على فنزويلا بينها كولومبيا والمكسيك وإيران وجرينلاند.


وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية - في تقرير نشرته اليوم /الاثنين/ - أن ترامب يواجه أسئلة حول خططه بشأن فنزويلا منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في كاراكاس ونقلتهما إلى مدينة نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة.


وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن كولومبيا "يديرها رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه إلى الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو لن يستمر في منصبه لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وبيترو دخلا في نزاع متصاعد حول سلسلة الضربات البحرية التي شنتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما زاد الضغط على كولومبيا، التي تعتبر مركزًا لتجارة المخدرات في المنطقة.


وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت إدارته ستنفذ عملية تستهدف كولومبيا، قال "يبدو ذلك جيدًا بالنسبة لي".


ولفت ترامب أيضًا إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات ضد عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك المكسيك وإيران، بينما قال إن التدخل العسكري في كوبا، الحليف الرئيسي لفنزويلا، غير ضروري لأنها "على وشك السقوط"، مشيرًا إلى أن كوبا ربما لن تصمد لأنها لا تملك أي دخل الآن، فهي كانت تحصل على كل دخلها من النفط الفنزويلي.


وجاءت هذه التصريحات رغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أن كوبا قد تتعرض لعمل عسكري أمريكي.


وكرر ترامب أيضًا رغبته في السيطرة على جرينلاند، الإقليم شبه المستقل التابع للدنمارك، والاستحواذ عليه لأسباب أمنية، واصفاً المنطقة بأنها "مليئة بالسفن الروسية والصينية".
 


 

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم واشنطن المخدرات سيادة الدول

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

منتخب مصر يجري عمليات الإحماء قبل مواجهة بنين بكأس الأمم الإفريقية

مصطفي محمد

شاهد تصميم جديد لشنكار مصطفى محمد وإمام عاشور فى مباراة مصر وبنين

المقاولون العرب وغزل المحلة

كأس عاصمة مصر.. المقاولون العرب وغزل المحلة «حبايب» في الشوط الأول

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

